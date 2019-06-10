Mudanya Belediye Başkanı’ndan Suriyeli açıklaması

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz zabıta ekiplerinin deniz sahilinde uygunsuz hareketlere müdahale etmesini eleştirenlere basın toplantısıyla yanıt verdi. Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde düzenlediği toplantıya CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, CHP Mudanya İlçe Başkanı Ömer Aydın, İYİ Parti İlçe Başkanı Osman Özbay de katıldı.

“BİRLİKTE YAŞAYACAKSAK BUNUN KURALLARI OLMALIDIR”

Mudanya’da sahillerin Suriyeli göçmenlere yasak olduğuna dair yapılan haberlerin kasıtlı olduğunu ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik yapıldığını söyleyen Türkyılmaz, “Biz misafirperveriz. Kapılarımız herkese açık. Benim yaşam inancımda ayrımcılık yapmak, ötekileştirmek yok. Bizim kültürümüz, geleneğimiz var. Biz geçmişten gelen bütün değerlerimizi koruma sözü verdik. Tüm dünya insanlarının kardeşliğini savunan bir insan olarak Mudanya'mızın kapılarının herkese açık olduğunu söylüyorum. Ancak birlikte yaşayacaksak bunun kuralları olmalıdır. Bunu farklı alanlara tartışmak isteyenlere, hakkımda bu değerlendirmeyi yapanlara aynen iade ediyorum. Kendilerine baksınlar ve ne kadar ırkçı ve faşist olduklarını görsünler. Birlikte yaşam kurallarına uyduktan sonra etnik kökeni, dini inancı farketmez, barışın ve kardeşliğin, özgürlüklerin kenti Mudanya'da herkese yer var” diye konuştu.

“KİM OLURSA OLSUN, ÖZGÜRLÜĞÜ BİR BAŞKASININKİNİ ENGELLEYEMEZ”

Mudanya’nın sahillerinde görüntü kirliliği yaratan tüm unsurların ortadan kaldırılması için çalışma yapıldığına vurgu yapan Başkan Türkyılmaz, şu ifadeleri kullandı; “Sahillerimizde mangal yakmak, çadır kurmak, deve, at gibi hayvanları sokmak, nargile içmek, iç çamaşırla denize girmek gibi vatandaşlarımızı rahatsız eden eylemlere zabıtamızca müdahale edilmiş, kimsenin kamusal bir alana ulaşımı engellenmemiştir. Belediye başkanı da olsam benim özgürlüğüm bir başkasınınkini engelleyemez”

“ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”

“Zabıtamız, aslında Büyükşehir Belediyesi’nin yapması gereken sorumluluğunda bulunan sahillerden bu tür kötü görüntüleri ve işporta tezgahlarını, atları, develeri toplamışlardır” diyen Türkyılmaz, “Yine Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan temizlik çalışmasını da yine belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yapmıştır. Biz yerel yöneticiler olarak hemşehrilerimizin bu şikayetlerine çözüm bulmak durumundayız. Mudanyamızda yaz boyunca nereden geldiğine ne, ve kim olduğuna bakılmaksızın, bu tür görüntülere müdahale ederek, hemşehrilerimizin huzurlu bir şekilde sahilleri kullanmasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.