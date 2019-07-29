Müezzin cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı

Bursa'da bir AVM'de yaşanan olay bir kıyafet mağazasının soyunma kabininde yaşandı. Kıyafet denemek için mağazanın kıyafet deneme odasına giren kadın müşteri, üstünü değiştirdiği sırada birisinin fotoğraf ve videosunu çektiğini fark etti. Kadınının çığlık atıp tepki göstermesi üzerine şüpheli mağazadan kaçtı. Ancak güvenlik görevlileri şüpheli Y. Ç.'yi kısa sürede yakaladı.

Polis ekipleri şüpheliyle birlikte ve cinsel tacize uğrayan kadını Beşevler Şehir İsmail Özbek Polis Merkez Amirliği’ne götürdü.

KIYAFETLERİ DENEMEK İÇİN KABİNE GİRDİ

Tacize uğrayan kadının polise verdiği ifadede şunları söyledi;

“27.07.2019 günü saat 18:00 sularında alışveriş yapmak için Nilüfer Odunluk Mahallesi Mihraplı Caddesi üzerinde bulunan Sur Yapı AVM’ye alışveriş için tek başıma geldim. Bir süre gezdikten sonra giriş katta bulunan P.& W. mağazasına girdim ve orada gezdim. Kıyafet beğendim. Sonra beğendiğim kıyafetleri denemek için mağazanın içinde bulunan kabinlere gittim. Orada en sondaki bayanlara ait kabine geçtim ve içeri girdim. Perdeli olan bölümü kapattım. Sonra aldığım kıyafetleri denemeye başladım. Bir ara başımda, üst tarafımda bir telefon gördüm. Çığlık attım. O sırada üzerimde kıyafet yoktu. Ben telefonu görünce bağırdım. Ancak üzerimde kıyafet giyili olmadığından, yandaki kabine bakamadım. Kabinimden çıkamadım. Ancak kabini yarı bir şekilde aralayıp yan kabinin kapısına baktım. O sırada yan kabinden bıyıklı, yuvarlak yüzlü, orta boylu, kumral saçlı erkek şahsı çıkarken gördüm. Şahsa bağırdım. Mağazadakilere de ‘Tutun kabinde fotoğrafımı çekiyor’ diye bağırdım. Ancak ben kabinden çıkamadım sonra hızlı bir şekilde giyindim ve dışarı çıktım. Mağaza çalışanlarına sordum. Onlar da ‘şahsı durduramadıklarını, ellerinden kaçtığını’ söylediler ve güvenliğe yönlendirdiler. Bende giriş kapısına gittiğimde beni gizli bir şekilde kabinde kayıt altına alan erkek şahsın güvenlik görevlilerinin yanında olduğunu gördüm. “Şikayetçiyim, polis çağırın” dedim. Bir süre sonra yanımıza resmi polisler geldi. Bizi alarak gerekli işlem için polis merkezine getirdiler”

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Genç kadın gizli ve uygunsuz bir şekilde telefonla çektiğini söylediği Y. Ç.'den şikayetçi oldu. Tutuklanan Y.Ç. bugün hakim karşısında olacak.