Muhalefetten AKP’lilere tepki: Bahçede gezmeyin Genel Kurul’a gelin

TBMM'de Jandarma ve Sahil Güvenlik yasalarında değişiklik öngören ve milletvekillerine de bazı ayrıcalıklar getiren torba kanun teklifi önceki akşam TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. Kanun teklifini 105 AKP milletvekili imzalamasına rağmen, Genel Kurul görüşmelerine 9 AKP'li veki katıldı. Önceki, gece saat 21.52'de çalışmalarını sona erdiren Meclis'te bu konu muhalefet tarafından eleştirildi.

İYİ PARTİ: AYIPTIR

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, teklif TBMM'de görüşülürken, AKP'lilerin kendi tekliflerine sahip çıkmadığını savundu ve saat 19.37'de Genel Kurul salonunun fotoğrafını çekerek twitter hesabından “Genel Kurul'da hazır tutsaydınız. Ayıptır. Daha geçen gün Recep Tayyip Erdoğan sizi uyarmadı mı?” paylaşımı yaptı.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise “Kanun teklifi üzerinde 105 milletvekilinin imzası var. Şu anda Ak Partiden 105 milletvekili var mı salonda?” eleştirisi yaptı. AKP'li Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, ‘'Kulisteler” diye laf atarken Öztunç ‘Sayın Cumhurbaşkanı geçen gün ‘Bahçede gezmeyin' demedi mi? Ey Ak Parti milletvekilleri. Bahçede geziyorsunuz, kanun teklifinize sahip çıkmıyorsunuz” dedi. AKP milletvekilleri ise ‘'Siz de termik santrallarla ilgili tekliye karşı çıktınız, oylamada 25-30 ret oyu çıktı siz neredesiniz?” cevabını verdi.