Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Muhalefetten AKP’lilere tepki: Bahçede gezmeyin Genel Kurul’a gelin

Önceki akşam Meclis’te, AKP’nin verdiği kanun teklifi görüşülürken ilginç bir durum yaşandı. Salondaki koltukların büyük bölümü boştu. İYİ Parti Milletvekili Yasin Öztürk bunu şöyle eleştirdi: “104 AKP’li vekilin imzaladığı kanun teklifi görüşülüyor. İktidar sıralarında 9 milletvekili var. Bari teklifi imzalayanları kurulda tutsaydınız. Ayıptır. Daha geçen gün Erdoğan sizi uyarmadı mı?”

Veli TOPRAK
06:10 -
Haberler Gündem
Muhalefetten AKP’lilere tepki: Bahçede gezmeyin Genel Kurul’a gelin

TBMM'de Jandarma ve Sahil Güvenlik yasalarında değişiklik öngören ve milletvekillerine de bazı ayrıcalıklar getiren torba kanun teklifi önceki akşam TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. Kanun teklifini 105 AKP milletvekili imzalamasına rağmen, Genel Kurul görüşmelerine 9 AKP'li veki katıldı. Önceki, gece saat 21.52'de çalışmalarını sona erdiren Meclis'te bu konu muhalefet tarafından eleştirildi.

Yasin Öztürk

İYİ PARTİ: AYIPTIR

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, teklif TBMM'de görüşülürken, AKP'lilerin kendi tekliflerine sahip çıkmadığını savundu ve saat 19.37'de Genel Kurul salonunun fotoğrafını çekerek twitter hesabından “Genel Kurul'da hazır tutsaydınız. Ayıptır. Daha geçen gün Recep Tayyip Erdoğan sizi uyarmadı mı?” paylaşımı yaptı.

Ali Öztunç

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise “Kanun teklifi üzerinde 105 milletvekilinin imzası var. Şu anda Ak Partiden 105 milletvekili var mı salonda?” eleştirisi yaptı. AKP'li Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, ‘'Kulisteler” diye laf atarken Öztunç ‘Sayın Cumhurbaşkanı geçen gün ‘Bahçede gezmeyin' demedi mi? Ey Ak Parti milletvekilleri. Bahçede geziyorsunuz, kanun teklifinize sahip çıkmıyorsunuz” dedi. AKP milletvekilleri ise ‘'Siz de termik santrallarla ilgili tekliye karşı çıktınız, oylamada 25-30 ret oyu çıktı siz neredesiniz?” cevabını verdi.

Son güncelleme: 03:07 28.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more