Muhtar adayı kendisine bile oy atmayınca sıfır oy aldı

Mumcuoğlu köyü muhtarlık seçimlerinde 4 aday yarıştı. Adaylardan mevcut muhtar Celal Hırçın 106 oy, Şaban Çubukçu 74 oy, Kenan Özsoy 5 oy, Birol Özsoy ise sıfır oy aldı. Kendisine oy vermediği anlaşılan Birol Özsoy’a eşi ve ailesi de oy vermedi.

Tekrar muhtar seçilen Celal Hırçın, adayların aldığı oyları öğrenenlerin kendisini arayarak sonuçların doğru olup olmadığını sorduğunu söyledi. Kendilerinin de Birol Özsoy’un aldığı sonuca şaşırdığını ifade eden Celal Hırçın, “Seçime niye girdi bilmiyorum. Seçim yaklaşınca işler değişti galiba. Oyunu bana değil, bana en yakın oy alan rakibe verdiğini düşünüyorum. Kendisine bile oy atmayınca bu durum ortaya çıkıyor” dedi.