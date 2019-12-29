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Murat İde’ye saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili olarak 8 şüpheliden 6'sı yakalandı. 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 1'i savcılık, 5'i mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

17:19 -
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Murat İde’ye saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı

Dün gazeteci Murat İde’ye saldırıyla ilgili şüphelilerin kaçtığı belirlenen 2 araç takibe alınmış, araçlardan biri polis tarafından durdurulmuştu. Araçtaki E.D. gözaltına alınırken araçta yapılan aramada bir bıçak bulunmuştu.

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6 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, polisin çalışmaları sonucunda 5 şüpheli daha yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, kalan 2 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. 6 şüpheliden 1’i savcılık, 5’i mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA

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