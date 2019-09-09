Muratpaşa Belediyesi’den muhteşem Teknoloji Festivali

CHP'li Muratpaşa Belediyesi, haftasonu Kent Meydanı'ndaki yaklaşık 7 bin metrekare genişliğindeki alanda Muratpaşa Teknoloji Festivali düzenledi. Robotik kodlama ve marker atölyeleri, e-spor turnuva alanı, dron deneyim alanıyla birlikte dünyanın en hızlı dron yarış takımı XBlades'in piste çıktığı Tech Drone League yarış alanı kuruldu. Gün boyunca düzenlenen tüm etkinlikleri katılımcıların da deneyimleyebildiği festivalde robotik yarışması da düzenlendi.

İLÇE DIŞINDAN DA KATILIM YÜKSEKTİ

Yarışma için Muratpaşa Belediyesi'nin destek eğitim kurs merkezlerinde 3 yıldır devam ettirdiği robotik ve kodlama eğitimlerine katılan öğrenciler ve ODTÜ Gençlik Parkı öğrencileri Vex Robotics ve Muratpaşa Belediyesi'nin robotik-kodlama eğitmenleri tarafından verilen eğitimlere katıldı.

Eğitimlerin ardından aralarında Antalyaspor, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Organize Sanayi Bölgesi gibi kentin önemli kurum kuruluşları adına yarışmaya katılan takımlar farklı parkurlarda tasarladıkları robotlarla yarıştı. Yarışmanın ilk gün birincisi Türk Hava Kurulu Takımı olurken ikinci gün şampiyonu Antalya Yörük Türkmen Gençlik Derneği oldu.

Festival alanın bir tarafından öğrenciler en iyi robotu tasarlamak için yarışırken diğer bir noktasında dünyanın en iyi drone yarış takımı XBlades Racing ve Tech Drone League TDL yarışlarında karşı karşıya geldi.

DÜNYADA VAR, BİZ DE YOK

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, festivalde yaptığı konuşmada, bu yıl ilki düzenlenen festivali “Türkiye'mizde maalesef henüz tam olarak milli eğitim müfredatına giremeyen ama dünyada 10 – 15 yıldır olan teknolojik enstrümanların, dronların, robotların ve bu kalemde ortaya çıkan eğitim müfredatın bizde içermediği ama dünyada içerdiği şeyler üzerine bir festival yapıyoruz” sözleriyle anlattı.

“ÖRNEK OLMAKTA KARARLIYIZ”



Başkan Uysal, alanı dolduran gençlere ve çocuklara “Eğitim sistemimizde eksik olan diğer şeyleri bana hatırlatırsanız onların da festivalini yapalım. Belki eksikler tamamlanır. Olmaz mı?” diye seslendi. Bunun Türkiye adına bir sorumluluk olduğunu belirten Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye hepimizin. Onların da festivalini yapalım. Görmesi gerekenler belki görürler ve ülkemizin geleceğiyle ilgili sahici şeyleri konuşmaya başlarlar. Boş işleri bırakırız belki. İşte biz Muratpaşa'mızda 3 yıldır, destek eğitim kurs merkezlerimizde robotik kodlama eğitimleri veriyoruz. Belediyemizin 21 robotik-kodlama hocası var. Biz, Türkiye'ye, Muratpaşa olarak hem sevgi ve saygıda hem demokratik toplum kültüründe hem dayanışmada hem de 55 mahallemizle hoşgörüde, sevgide ve saygıda örnek olduğumuz gibi teknolojide, çağdaşlıkta, çocukların geleceğini tanzim etmede örnek olmakta kararlıyız. Buna da devam ediyoruz.”

“DRONE PARÇALARINI ÜRETMEK İSTİYORUZ”

Muratpaşa'da destek eğitim kurs merkezlerinde 3 yıl önce başlayan robotik-kodlama eğitimlerini daha ileri seviyelerde devam ettireceklerini belirten Başkan Uysal, Antalya'da bir ilki gerçekleştirerek dron eğitimlerine de başlayacaklarını açıkladı. Başkan Uysal, “Sadece uçurma alanında değil drone yapma eğitimine de başlıyoruz. Hatta Antalya Organize Sanayi bölgesinde bazı drone parçalarını üretebilmek istiyoruz” dedi.