Nohut parasını öğrencilere burs olarak verecek

Karaman'ın Sarıveliler İlçesi Göktepe Beldesi’ni hasat heyecanı sardı. Belediyenin ektiği nohudun hasadı gönüllü vatandaşların katılımı ile yapıldı. Kullanımı köylüye ait olan ve yaklaşık 40 yıldır atıl vaziyetteki 60 dönüm araziye imece usulü ile işlevsellik kazandıran Belediye Başkanı Doğan, bin 550 rakımda köylülerle birlikte nohut hasadı yaptı. Gönüllülük esasıyla yapılan hasada çevre ilçe, belde ve köylerden de çok sayıda katılım oldu.

“BU BİZİM İÇİN BİR BAŞLANGIÇTI”

Nohut üretiminden elde edilen gelirin öğrencilere burs olarak kullanılacağını ifade eden Doğan, “Hasadın hazırlığına günler öncesinden başladık. Çünkü çok heyecanlıydık ve bu bizim için bir başlangıçtı. Çadırlar kuruldu, türküler söylendi, Yörük ateşi yakıldı. Tam bir karnaval havasında yurttaşlarımızla birlikte ilk hasadımızı gerçekleştirdik. Nohutta beklentilerinin üzerinde verim aldık. Belediye şirketi aracılığı ile internetten pazarlayarak öğrencilere burs desteği sağlayacağız. Önümüzdeki yıl buğday, lavanta, kapari, salep, aranoya gibi ürünlerle, üretimi çeşitlendirerek artırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

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“KOLEKTİF BİR YAŞAM”

Bu uygulamalarıyla Göktepe'de kolektif bir yaşamın olabileceğini Türkiye'ye ispat ettiklerini belirten Doğan, “Bu yıl ilk hasadı yaptık. Bizim için güzel bir deneyim oldu. Gelecek yıl bunu daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Önümüzdeki günlerde yine kullanımı belediyede olan 130 dönümlük bir alana buğday ekmeyi planlıyoruz. Yine vatandaşlarımızla birlikte gönüllülük içinde büyük bir zevkle buğdayımızın hasadını da yapacağız. Çünkü elde edilecek ürünün gerçek manada hak sahibine ulaşacağı bilincini taşıyoruz. Halk için kolektif bir yaşamı artık günlük hayatın bir parçası haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.