‘O fon özgürce konuşmak için kuruldu’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’lilere açılan yüksek tazminat davalarını hatırlattı. “Arkadaşlar bu tazminatları ödeyebilmek, özgürce konuşmak için fon kurma kararı aldı” dedi

CHP'lilere açılan davalarda ödenmesi gereken tazminatlar için CHP'nin TBMM Grubu'nun kurduğu fon için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “yalan fonu” ifadesini kullanmıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, o fonun kurulma amacını SÖZCÜ'ye anlattı. Kılıçdaroğlu, söz konusu fonun sadece kendisi için değil, bütün CHP milletvekilleri ve yöneticileri için oluşturulduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

‘ARKADAŞLARIN KARARI’

“Sarayın oluşturduğu bir yargı çetesi var. Bizim davalarımız bu çetelerin olduğu mahkemelere düşüyor. Bunlar delillere, savunmaya bakmadan, en yüksek tazminatı onaylıyorlar. Milletvekillerimiz için de benzer uygulamalarvar.” CHP Grubu'nun toplanıp kendi aralarında karar aldığını anımsatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Arkadaşlar, ‘Biz söylemlerimize devam edelim. CHP'liler tazminattan çekiniyor denilmesin' demiş. Bu yüzden biz bu fona ‘özgürce konuşabilme fonu' diyoruz. 21. yüzyılda anamuhalefetin böyle bir fon oluşturmak zorunda kalması demokrasimiz açısından utanç kaynağı

‘ÖZHASEKİ ÖRNEĞİNİ VERDİ’

Daha önce Mehmet Özhaseki'ye ödedikleri tazminatları geri aldıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu,Cumhurbaşkanı'nın açtığı davaların da Yargıtay'da bozulmasını beklediklerini anlattı. Erdoğan'ın istediği kadar konuşabileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu,sözlerini şöyle sürdürdü: “Belediye başkanı adaylarını açıklarken niye Cumhurbaşkanı unvanını kullanıyor? Utanıyor mu genel başkan olarak açıklamaktan? Kendisini partisinin dışında söylem geliştirmeye çalışan bir pozisyona getirdi. Tek adam rejimini sürdürmek için kampanya yapıyor.”

‘BU RANTI KİM YARATTI’

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın, İstanbul için yaptığı eleştirilere “Dönüp arkasına bakmıyor mu? Yıllardır bu yapılanların mimarının kendisi olduğunu görmüyor mu? Dikey yapılaşmaya karşıymış. Bu gökdelenleri ve rantını kim yarattı?” yanıtını verdi