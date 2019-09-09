‘O yurtlarda uykularınızı kaçıracak nesiller yetişmeye devam edecek’

AKP'li Meclis Üyesi ve İBB Meclisi 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın gündem dışı söz alarak vakıflarla ilgili yaptığı konuşmada sırasında gerginlik çıktı. Kalaycı, “10-15 gün önce başkanımız artık alışageldiğimiz kibir kokan üslubu ile kameralar karşısına geçti .İBB'nin bazı vakıflarla yaptığı protokolleri iptal ettiğini açıkladı. Sizin onun bunun vakfı dediğiniz vakıflar kimsenin babasının malı değil. Bu milletin vakıflarıdır. Vakıflarımızla kavga ederek bir yere varamazsınız. Siz zannediyor musunuz ki bu vakıflar İBB sayesinde var oldu? Ne CHP iktidarları gördü ne askeri darbeler gördü de yıkılmadı, sizin iptal ettiğiniz 2-3 protokol ile mi yıkılacak? Kapısına kilit de vursanız pırıl pırıl gençlerimizi yine okutur, yine o yurtlardan Tayyip Erdoğanlar çıkar, yine uykularınızı kaçıracak nesiller yetiştirmeye devam ederler…” dedi.

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ÇOK AĞIR BİR İTHAM

İmamoğlu “Kibir cümlesini size iade ediyorum. Devletin vakıflarla ilişkisi eşit yürür. Birkaç aile ferdinin oluşturduğu ilişkiler veya kişiler devletin vakıf politikasını belirleyemez. Devletin vakıf politikasını belirleyecek yüzlerce vakıf vardır bu ülkede. Biz eşitlikçi davranacağız ve üç beş vakfa bırakmayacağız bu işi” karşılığını verdi. CHP Grup Sekreteri Selçuk Sarıyar Kalaycı'nın konuşmasında geçen “Sizin uykularınızı kaçıracak nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz” sözlerine dikkat çekti. İmamoğlu “Duymadım onu ama kayıtlara geçmiştir. Bu ağır bir ithamdır. Bizim benim uykumu kaçıracak tek bir Türk evladı bu memlekette yaşamıyor. Hele benim gençlerim benim uykumu kaçırmak için de yetişmiyor. Türkiye'de siz öyle birileri yetişiyor diye düşünüyorsanız yazık. Tek bir Türk evladı onun için yetişmez, endişe duyma” ifadelerini kullandı.

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SUÇ DUYURUSU UYARISI

İmamoğlu “Söylediği cümleyi kalabalıkta gürültüde kaçırmış olabilirim. Bunu söyleyenin utanması lazım o sözden. Hiçbir genç Türk evladı birinin uykusunu kaçırması için yetiştirilmez. Eğer böyle bir cümle kurduysanız sözünüzü geri alın” dedi. Mecliste tartışma sesleri yükselince İmamoğlu “Vatan haini diyorsunuz, ‘sizin' diyorsunuz çok ağır ifadeler kullanıyorsunuz. Boş laf ediyorsunuz. Konuşmacı ‘sizin uykunuzu kaçıracak' diyor. Belki sizi kastetti bilemem. Benim tavsiyem konuşmacının iyi düşünüp bu sözünü geri almasıdır. Gerçekten ayıp ve uygunsuz bir sözdür. Bu suç duyurusu bile gerektirecek mahiyette bir sözdür. (O sözler) kayıtlardan çıkarılsın, istiyorum. ‘Sizin uykularınızı kaçıracak insanlar yetişiyor'. Bu çok tehlikeli vahim bir cümledir. Tavsiyem sözünü geri almasıdır” değerlendirmesinde bulundu.

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BAKIŞ AÇISI FARKI

Vakıflarla ilgili tartışma sırasında AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da “Vakıflarla ilgili olarak sizin kullandığınız ‘aile vakfı, bir grubun vakfı’ şeklinde… Bakın burada kastettiğiniz şey cumhurbaşkanımızın ailesi ise, aslında bu ülkenin vatandaşı, bir evladı olarak; bu ülkenin cumhurbaşkanının çocukları bu ülkenin toplumsal sorunları için emek ortaya koyuyorlarsa teşekkür etmek lazım, takdir edilmesi lazım” yorumunda bulundu. İmamoğlu da kendi bakış açısına göre siyasetçilerin ailesinin bu gibi işlerin içinde olmasını doğru olmadığını belirterek “Konuya bakış açımız farklı” dedi.