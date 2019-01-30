Ödüllü projenin inşaatı durdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Samsun Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa hayata geçireceği Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi inşaatı ekonomik engellere takıldı.

Türkiye’nin en modern müzesi olma iddiası olan ve inşaat aşamasındayken ödül alan projenin inşaatı yüklenici firma ekonomik sıkıntılar yaşaması sebebiyle durdu. 2017 yılında ihalesi gerçekleşen, 2018’de de yapımına başlanan 60 milyon TL’lik müzenin bu yıl bitmesi bekleniyordu. Ancak yaşanan aksama nedeniyle 19 Mayıs'a yetişmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

İNŞAAT DURDU AMA RESMİ FESİH YOK

13 bin 214 metrekarelik alana yapılan müze inşaatının yaklaşık yüzde 70’inin tamamlandığını dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Turan Çakır, müzeyi yapan firmanın döviz artışına bağlı olarak artan maliyetler nedeniyle inşaatı bir kaç aydır durdurduğunu söyleyerek, “İnşaat durmuş durumda. Şu anda müteahhidin düşüncesini bilmiyorum ama fiyat farkı talepleri var. Hükümet maliyet artışlarından dolayı mevcut işlerin cezasız durdurulmasıyla alakalı bir yasa çıkardı. Zannediyorum müteahhit bu süreci bekliyor. Resmi bir fesih şu anda söz konusu değil. Fesih olursa kalan işlerle ilgili tekrar ihaleye çıkacak ama şu anda öyle bir şey söz konusu değil. İnşaatın şu anki durumunu tam bilmiyorum ancak mayıs ayına yetişmesi zor görünüyor” diye konuştu.

Samsun İl Kültür Turizm Müdürlüğü yetkilileri ise yasal olarak müzenin halen devam ediyor göründüğünü ve ekonomik problemler yaşayan yüklenici firmanın henüz resmi olarak işi bırakmadığını ve bakanlığın hakediş ödemelerini düzenli olarak yaptığını belirtti.

İŞÇİLER EYLEM YAPMIŞTI

Müze inşaatında çalışan yaklaşık 56 işçi daha önce 2 buçuk aydır maaşlarını alamadıkları için eylem yapmıştı. Müze çatısına çıkan bir işçinin üzerine tiner dökmesi ve kendisini yakmakla tehdit etmesi üzerine gergin olaylar yaşanmış, ancak firma yetkilileri işçilerle görüşerek maaşları ödeme sözü verince eylem son bulmuştu.

PROJE ÖDÜLLÜ

Samsun Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Valiliğin yanındaki binadayken geçen yıllarda fiziki yetersizlikler gerekçe gösterilerek kapanmıştı. Ardından 13 bin 214 metrekarelik alana, içinde sergi alanları, hediyelik eşya satış yerleri, yeme-içme alanları, toplantı ve eğitim salonları olacak şekilde bir müze binası projesi başlatılmıştı. Finansmanının yüzde 75'i Kültür ve Turizm Bakanlığı, yüzde 25'i Büyükşehir Belediyesi'nce karşılanan 60 milyon TL'ye mal olacak müze, 16. Ulusal Mimarlık Sergisi Ödülleri'nde proje dalında mimari ödülüne layık bulunmuştu.