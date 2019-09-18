Özkoç: Kılıçdaroğlu’na saldıranlar IŞİD üyesi

Özkoç şunları kaydetti:

“Saldırganlar IŞİD üyesi olduklarını genel başkanımızın üzerine minibüsü sürerek oldurmak istediklerini itiraf etmişlerdir. Buna rağmen adam öldürmeye tam teşebbüs suçundan beraat etmişlerdir. Mahkeme Kılıçdaroğlu’na uzak mesefedeydiler, teşebbüsleri sonuç doğurmadı, yani ‘Öldüremediniz Kılıçdaroğlu’nu’ diyerek sadece örgüt üyeliğinden suçlu bulmuşlardır.

Son olarak İçişleri Bakanı sıfatı taşıyan koltuğu işgal eden bir kişinin tehdit ve hakaretlerinin hedefinde de yer almıştır.

Çubuk saldırısından sonra elinde makineli dürbünlü silahlar bulunan bir şahıs İçişleri Bakanı Soylu’ya “Vur derse vururuz, öldür derse öldürürüz” diyor. Bununla ilgili suç duyurusu yapılmıştır. Fakat elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşmaktadır.

Kemal Kılıçdaroğlu haklıyı savunuyor. Buna tahammülleri yok. Bu yüzden hem PKK’nın hem IŞİD’in hem de İçişleri Bakanı’nın hedefi oluyor. “