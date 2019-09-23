Öztrak: Gizli saklı görüşme yapmadık

IMF’nin çeşitli görüşmeler yaptığını belirten Öztrak şunları kaydetti:

“Gizli saklı bir görüşme yapmadık, Ankara’da bir otelde görüşme yaptık. Raci beyin haberi yoksa onun sorunu. IMF’yi dördüncü madde kapsamında ülkeye davet eden Hazine ve Maliye Bakanlığı’dır. Dört madde konsültasyonlarının muhatabı hükümettir. Bu madde kapsamında IMF çeşitli görüşmeler yapar. Bizim görüşmelerimiz de bu kapsamdadır.

Hükümet ve yandaşları bu kapsamdaki bir görüşmenin üzerine mal bulmuş mağribi gibi atlamasın. Bizde gizli olan bir şey yok. Ancak karşı tarafta gizli gizli tank palet fabrikasını peşkeş yapmak var. Bizde McKenzie ile kapı arkasında görüşmek, onlarla kayyum görüşmeleri yapmak olmaz. CHP her zaman şeffaf olmuştur, gerekenleri açıklamıştır. “