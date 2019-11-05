‘Pakize Anne’ hakim karşısına çıkıyor

Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba'ya, 5 Aralık 2017 tarihinde Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması’nda yaptığı konuşması nedeni ile “Cumhurbaşkanına hakaretten” soruşturma açılmıştı.

Akbaba hakkında düzenlenen iddianame tamamlandı. Hakkında 4 yıl hapis cezası istenen Pakize Alp Akbaba’nın yargılanmasına perşembe günü başlanacak.

“TÜRK MİLLETİNİN VİCDANINA HAVALE EDİYORUM”

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyudan Akbaba “2017 yılında davet edildiğim bir toplantıda yaptığım bu konuşma nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaretten 4 yıl hapis istemiyle hakkımda dava açıldı. Perşembe günü Ankara Adliyesi'nde davam başlıyor. Yaşananları yüce Türk milletinin vicdanına havale ediyorum.” dedi.

PAKİZE AKBABA NE DEMİŞTİ?

Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba, 5 Aralık 2017 tarihinde CHP tarafından düzenlenen Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması'nda kürsüden yaptığı konuşmada “Herkes haddini bilsin. Şimdi PKK bitti, FETÖ çıktı piyasaya. FETÖ Meclis'tedir önce Meclis'i temizle Meclis'i. Ben şehit verdim, saçımı süpürge ettim. Hepsi Atatürkçü, vatanını, milletini seven çocuklar yetiştirdim. Çocuklarımdan birisini askere yolladık. Ne yazık ki, hain bir kurşunla şehit oldu. ‘Analar ağlamayacak' dediler… Niçin şehit geliyor? Gücünüz yetmiyorsa bırakın o görevi” demiş ve iktidarın PKK ve FETÖ mücadelesini sert sözlerle eleştirmişti.