‘Pancar değil, belediyenin ciğerini söktü’

Eskişehir Alpu ilçesinde 2009 yılından beri AKP'den belediye başkanlığı yapan Rafet Demirtaş 31 Mart seçimlerindeki yarışı CHP adayı Gürbüz Güller’e karşı kaybetmişti. Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, seçim öncesi kendisine, belediyenin 4 milyon 700 bin lira borcu olduğunun açıklandığını ancak seçimden sonra 49 milyon 300 bin liralık borç tablosuyla karşılaştığını söylemişti.

“ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI”

Başkan Güller, seçim sonrası karşılaştığı borcu, dev bir afiş yaparak ilçe belediye binasına asmıştı. Güller, borç nedeniyle ellerinin ve kollarının bağlandığını belirterek çalışamaz duruma geldiklerini söyledi.

2 MİLYON LİRALIK MAKİNEYİ 8 MİLYONA ALMIŞLAR!

Başkan Güller, belediyenin borçlarının içinde en büyük kalemi geçtiğimiz yıl AKP'li eski başkan Rafet Demirtaş tarafından belediyeye alınan pancar sökme makinesinin oluşturduğunu söyledi.

2,3 MİLYONLUK MAKİNE 8 MİLYONA ALINMIŞ!

Güller, “Yılın birkaç ayında pancar sökümü yapılan ilçede, bugünkü değeri yaklaşık 2.3 milyon lira olan pancar sökme makinesi, 2018 yılı Ağustos ayında 5 yıl vadeli leasing yöntemiyle 8 milyon liraya alınmış. 500 bin peşinat ve her yıl 1 milyon 500 bin lira ödemesi olan pancar sökme makinesi için daha hiçbir ödeme gerçekleşmemiş. Piyasası 2.3 milyon lira olan bir makine 8 milyon liraya alınmış. Pancar sökme makinesi senenin 10 ayı belediye garajında yatıyor. Geçtiğimiz yıl pancar sökme makinesi ile 3 bin 447 dönüm pancar sökümü gerçekleşmiş. 468 bin lira elde edilmiş. Yakıt ve çalışanın maaşları düşüldükten sonra belediyeye yaklaşık 200 bin lira bir gelir sağlamış” dedi.

“PANCAR DEĞİL CİĞERİMİZİ SÖKTÜ”

Pancar sökme makinesinin 1 milyon 500 bin lira olan ilk taksitinin ödeme tarihinin geçen ay olmasına rağmen parayı ödeyemediklerini belirten Güller, “Pancar sökme makinesi adeta belediyenin ciğerini sökmüş durumda. Pancar sökme makinesinin borcundan bir kurtulabilirsem, belediyenin borcu yok diyebilirim. Geriye kalan borçların en fazlası 100 ila 150 bin lira olan borçlar ve ödenebilecek olan borçlardır. 21 Eylül tarihinde pancar hasadı başlıyor. Aralık ayının başına kadar pancar sökme makinesini en verimli şekilde kullanmaya çalışacağız. Geçen sene belediye yönetimi pancar söküm birim fiyatlarıyla ilgili bir çalışma yapmamış. Partili olanlara dönümü 100 veya 110 liradan partili olmayanlara ise dönümü 150 liradan pancar sökümü yapmışlar. Geçen sene 3 bin 447 dönüm pancar sökümü yapılmış. Maksimum çalışma ile bu yıl 5 bin dönüm pancar sökmüş olsak dönümü 150 lira desek 750 bin lira para yapar. Zaten bunun yarısı akaryakıt ve çalışanın maaşı gibi giderlere gitse elimize yaklaşık olarak 300 ila 350 bin lira geçecek. Külliyen zarar diyebiliriz. Elde edilen para makinenin borcunun taksitini bile ödeyemiyor. Yılda en fazla 2 ay çalışan makineden kar etmeniz zaten imkansız” dedi.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN BORÇ 4 BİN 447 TL

Güller, “seçim vaatleri esnasında eski belediye başkanının ‘22 milyon TL alacağımız, 4 milyon 700 bin TL borcumuz var' demesi tamamen hayal ürünüdür. Hesap uzmanları denetiminde yapılan inceleme sonucunda gerçek alacağın, 4 milyon 300 bin TL borcun ise 49 milyon 300 bin TL olduğu tespit edilmiştir. Belediyemizle ilgili 38 icralık dosya bulunmaktadır. Son nüfus sayımına göre ilçemizin nüfusu 11 bin 242 kişi. İlçemizde kişi başına düşen borç tutarı ise 4 bin 447 lira. Göreve geldiğimizde 11 aydır maaş alamayan personelimiz vardı. Bu borcun büyük bir bölümü ödenmiş durumda” dedi.

“USULSÜZLÜKLERLE İLGİLİ YARGIYA BAŞVURUYORUZ”

Başkan Güller, AKP eski başkan Rafet Demirtaş'ın 2014-2019 yılları arasında 372 parçadan oluşan 2 bin 632 dönüm tarla ve araziyi 11 milyon liraya sattığını belirterek, “2018 yılı ile 2019 yılının ilk üç ayında toplam bin 58 ton kömür alımı için 845 bin lira ödeme yapılmış. Belediyenin envanterinde kayıtlı çoğu kullanılamaz haldeki 30 araç için 2018 yılı ile 2019 yılının ilk üç ayında 196 ton akaryakıt alımı için de 1 milyon 200 bin lira ödeme yapılmış. Geçtiğimiz yıllara oranla son yılda büyük artışlar olduğu tespit edildi. Eski döneme ait iş ve işlemlerle ilgili incelemeler sürüyor. Usulsüz işlemlerle ilgili yargıya başvurduğumuz ve başvuracağımız dosyalar bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

“470 GÜNDE 346 GÜNLÜK HARCIRAH”

AKP'li eski başkan Rafet Demirtaş için, 2018 yılı ile 2019 yılının ilk üç ayını kapsayan yaklaşık 470 günlük dönemde toplam 346 günlük harcırah ödemesi yapıldığını da iddia eden başkan Güller, “Bu durum karşısında eski başkan Rafet Demirtaş, adeta makamına hiç gelmemiş” dedi.

“SELAM VERMEYE KORKUYORUM”

Göreve geldikten sonra eline faturayı alanın belediyeye koştuğunu ifade eden başkan Güller, başından geçen bir olayı da Sözcü’ye anlattı. Güller, “Seçim sonrasında fotokopi çektirmek için Eskişehir'de büyük bir kırtasiyeye girdim. Fotokopi çıktısını beklerken elime 45 bin liralık bir fatura verdiler. Bunun ne olduğunu sorduğumda ise belediyenin eski başkan döneminden kendilerine borcu olduğunu ve faturanın da o olduğunu söylediler. Bu olaydan sonra dışarıda insanlara selam vermeye korkar hale geldim” dedi.

KAYMAKAM SÜRDÜRMÜŞ, İŞÇİLERİN MAAŞINI ÖDEMEMİŞTİ

31 Mart seçimleri öncesi AKP'li başkan Rafet Demirtaş sık sık ülke gündeminde yer almıştı. Alpu Belediyesi eski başkanı Rafet Demirtaş, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan bir vatandaşın 4 bin lira olan elektrik borcunun ödemesini istediği Alpu eski Kaymakamı Ömer Özbay, ile tartışmıştı. Tartışmadan birkaç saat sonra da Kaymakam Özbay'ın Niğde'ye tayini çıkartılmıştı. Demirtaş, seçim döneminde ayrıca 11 aydır işçilere maaşlarını da ödememiş ve belediyede çalışan yaklaşık 60 işçiye ‘seçimi kazanırsak maaşlarınızı vereceğiz' şeklinde vaatte bulunmuştu.