Pendik’te dehşet evi! Bir de not bırakmış…

Olay, Pendik Yenişehir’de bulunan lüks sitedeki bir evde meydana geldi. Bir kişinin eşini silahla vurup intihar girişiminde bulunduğu yönündeki ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Özden(38) ve Aytaç Durak(40) çiftinin yaşadığı evin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girdi.

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EVDE NOT BULUNDU

Ekipler, 2 yıl önce evlenen Durak çiftini yatak odasında başlarından vurulmuş halde buldu. Olayda kullanılan silahı ise Aytaç Durak’ın elinde gören polis ekipleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Durak çiftinin öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde yaptığı çalışmalarda “Bu kararı ikimiz aldık” yazılı bir not buldu. Yapılan incelemelerin ardından Durak çiftinin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

AVUKATINA MESAJ DA ATMIŞ

Aytaç Durak’ın sabah saatlerinde avukatına “Karımı öldürdüm, kendimi de öldüreceğim. Polise bilgi ver” şeklinde mesaj attığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. DHA