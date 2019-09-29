Polis, O Ses Türkiye birincisi Dodan’ın mikrofonunu elinden aldı

O Ses Türkiye yarışması ile adını duyuran şarkıcı Dodan sün akşam Batman’da bir kafede sahneye çıktı. Bu sırada mekana gelen polis ekipleri sahnede şarkı söyleyen Dodan’ın elinden mikrofonu alarak programı durdurdu. İddiaya göre şarkıcının elinden mikrofonu alan polis memuru Dodan “O Ses Türkiye yarışmasında yasak olduğu gibi Batman'da da yasak Kürtçe söylemek” dedi.

MİKROFONU ELİMDEN ALMAYA HAKKINIZ YOK

Elinden mikrofon aldığı için polis memuruna tepki gösteren Dodan ise, “Siz bir vatandaşsınız, ben de bir vatandaşım. Sizin yasal haklarınız olduğu kadar benimki de var: Doğru mu? Siz burada görev alabiliyor olabilirsiniz, ben de İstanbul'dan buraya konser için geldim. Sizin benim elimden mikrofonu çekmeye hakkınız yok. Ben 42 yaşında bir adamım. Senden daha büyük bir adam olarak söylüyorum. Sen benden çok gençsin” diye konuştu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: KÜRTÇE İLE İLGİSİ YOK

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından resmi twitter hesabından bir açıklama yapan Batman Valiliği “Sosyal medyada ‘Batman ‘da polisin Kürtçe şarkı söyleyen sanatçıyı engellediği’ yönünde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Yapılan işlem alkol satışı ve canlı müzik ruhsatı olmadan çalışan işyerine uygulanan faaliyetten men işleminden ibarettir.” dedi.

TANRIKULU: MECLİS’TE DİNLETECEĞİM

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise “Bana düşen görev de bu hak ihlalini protesto etmek için Meclis’te bu türküyü bütün Türkiye'ye dinletmek olacak” ifadelerini paylaştı.