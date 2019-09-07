Poşet yasak ama filtresiz santral serbest

Türkiye'de 2017 yılından itibaren baca gazı arıtma tesisi de denilen bu tür ünitesi bulunmayan santrallerin çalışmasına izin verilmiyor. Ancak özelleştirme yoluyla devredilen santraller, kapsam dışında tutuluyor. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz “Vatandaşa poşeti yasaklayıp, çevreci gibi davranan iktidar, termik santraller için tutarsız bir politika izliyor” dedi.

HALK ZEHİRLENİYOR

Yavuzyılmaz, “Özelleştirilen termik santrallerin çevre yükümlülüklerinden muaf tutulmasına dair düzenlemede şirketlere tanınan süre 31 Aralık 2019'da sona eriyordu. Daha önce de muafiyet getiren bu yöndeki bir yasayı Anayasa Mahkemesi (AYM) iptal etti. AYM, gerekçesinde sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının ekonomik ve mali gerekçelerle vazgeçilecek haklardan olmadığını belirtti. Son yapılan değişiklikle ise halkımızı zehirlemek pahasına, bu termik santral şirketlerine kâr ve çıkar elde etmeleri için 2022 yılının sonuna kadar doğayı kirletebildikleri kadar kirletme hakkı sorumsuzca verildi'' diye konuştu.