Rektörden büyük ayıp!

AKP Kütahya eski Milletvekili ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Vural Kavuncu, Ulu Önder Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümünde Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi'nde düzenlenen törene katıldı. Ancak Kavuncu'nun törendeki kıyafetleri tartışma yarattı. Kavuncu, törene kırmızı spor mont ve dizlerinde yama bulunan spor pantolonla gitti.

BU NASIL KIYAFET?

Aynı zamanda tıp doktoru olan ve daha önce Meclis'te sağlık komisyonu başkanlığı yapan Kavuncu'nun, protokol kurallarını bilmesine rağmen törene böyle gelmesi tepki çekti.

PROTESTO MU ETTİ?

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, “Dikiş ipliği bulunmayan, MR cihazı çalışmayan, hastanesi yerlerde sürünen Rektör, Atamız'ı anma törenine de bu şekilde katılıyor. Protokolü bilen, öğretim üyeliği ve iki dönem milletvekilliği ile TBMM Sağlık Komisyonu Başkanlığı yapmış bir kişinin, bu şekilde törene katılması kabul edilemez” dedi.