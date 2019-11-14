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Rektörden büyük ayıp!

Kütahya Tavşanlı’daki 10 Kasım töreninde skandal... Protokol üyeleri, anmaya yakışır kıyafetlerle törene katılırken rektör bey kolları uzun kırmızı mont ve yamalı pantolon giydi. AKP’li eski vekil olan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Vural Kavuncu’nun Atatürk’ü anma törenindeki “lakayıt” davranışları tepki çekti.

Ali Ekber ERTÜRK
05:50 -
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Rektörden büyük ayıp!

AKP Kütahya eski Milletvekili ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Vural Kavuncu, Ulu Önder Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümünde Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi'nde düzenlenen törene katıldı. Ancak Kavuncu'nun törendeki kıyafetleri tartışma yarattı. Kavuncu, törene kırmızı spor mont ve dizlerinde yama bulunan spor pantolonla gitti.

BU NASIL KIYAFET?

Aynı zamanda tıp doktoru olan ve daha önce Meclis'te sağlık komisyonu başkanlığı yapan Kavuncu'nun, protokol kurallarını bilmesine rağmen törene böyle gelmesi tepki çekti.

REKTÖR, İLGİNÇ GÖRÜNTÜSÜ VE GÜLMESİYLE DİKKAT ÇEKTİ
Vural Kavuncu, protokol kurallarını iyi bilmesine, hatta şık kıya- fetleriyle tanınmasına rağmen saygın bir törene bu şekilde geldi.

PROTESTO MU ETTİ?

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, “Dikiş ipliği bulunmayan, MR cihazı çalışmayan, hastanesi yerlerde sürünen Rektör, Atamız'ı anma törenine de bu şekilde katılıyor. Protokolü bilen, öğretim üyeliği ve iki dönem milletvekilliği ile TBMM Sağlık Komisyonu Başkanlığı yapmış bir kişinin, bu şekilde törene katılması kabul edilemez” dedi.

Son güncelleme: 00:26 14.11.2019
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