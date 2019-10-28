Renk körlerinin beklediği kanun teklifi Meclis’te

Halk arasında ‘renk körlüğü’ olarak adlandırılan ‘diskromatopsi’nin polis ve askerlik mesleği için engel teşkil etmemesini öngören kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

II. DÜNYA SAVAŞI’NDA ÖN SAFLARDA YER ALDILAR

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, hazırladığı teklifin gerekçesini şöyle açıkladı: Bugün dünyanın pek çok ülkesinde, renk körlüğü olarak bilinen renkli görme bozukluğu, hastalık olarak kabul edilmemekle, üstelik renk körleri bazı kurumlarda özel olarak istihdam edilmektedir. Çünkü bu kişiler, doğada kamufle olan objeleri daha kolay fark edebilmektedir. II. Dünya Savaşı’nda, düşman tarafının yaptığı kamuflajlar, renk körleri tarafından çok uzak mesafelerden fark edilmiş ve bu askerler cephede ön saflarda tutulmuşlardır.

Teklifle renk körlüğü bulunan kişilerin de Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde istihdam edilmesi, bu konudaki kısıtlamanın kaldırılması istendi. Personel Kanunu’nda değişiklik yapılarak, sağlık şartlarının bu yönde değiştirilmesi önerildi.