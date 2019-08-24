Salihli’de JES gerginliği

Sanko Enerji Şirketi, Manisa'nın Salihli İlçesi Hacıbektaşlı Köyü'ndeki 76 dekarlık alanda Jeotermal Enerji Santrali (JES) kurmak istiyor. Yöre halkı ise JES'in tarım alanlarına, içme sularına, köy halkına ve 100 metre mesafedeki okullarda bulunan çocuklara zarar vereceği gerekçesi ile karşı çıkıyor. Anlaşmazlık geçtiğimiz Ocak ayında yargıya taşındı. Mahkeme safahati sürerken, şirket JES alanına TIR'larla konteynır yüklü malzeme ve sondaj aletleri getirdi. Manisa Valiliği, TIR'lara eşlik etmesi için jandarma ekibi görevlendirdi.

KÖYLÜLER YOLU KAPATTI



Köylüler, jandarma ekiplerinin koruması eşliğinde alana girmeye çalışan TIR'ların önünü keserek yolu trafiğe kapattı. Gerginlik üzerine il genelinden çok sayıda Jandarma kuvveti takviye olarak olay yerine gönderildi. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile CHP Manisa Milletvekilleri Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen de Hacıbektaşlı'ya geldi. Vali ile konuyu görüştüğünü belirten Bakırlıoğlu, “Biz oraya gitmeseydik, jandarma köylülere zor kullanarak müdahale edecekti. Girişimlerimizle bunu önledik” dedi.

“UYGULAMA HUKUKSUZ,VATANDAŞ MAĞDUR”

2019 yılının Ocak ayında köylülerin direnişi sonucu JES faaliyeti durdurulmuştu. Daha sonra Sanko Şirketi Manisa Valiliği'nden “ÇED gerekli değildir” raporu almıştı. Çevre avukatları valilik kararının iptali için mahkemeye başvurmuştu. Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, yargı sürecinin devam ettiğine dikkat çekerek, “Burada hukukuksuzluk yapan, yasalara aykırı davranan Sanko şirketidir. Yasal olmayan yolla sondaj çalışması gerçekleştirilip oldu-bitti yapılmak isteniyor. Vatandaşlar sadece kendi yaşam alanlarına sahip çıkmaya çalışıyor. Kendi havalarına, sularına, topraklarına sahip çıkıyorlar. Devletin anayasal görevi de buradaki insanlara temiz toprak, temiz hava ve yaşam hakkı sağlamaktır. Burada hukuksuz bir uygulama var ve vatandaşımız mağdur ediliyor” diye konuştu.

TIR'LAR GERİ ÇEKİLDİ, KÖYLÜ NÖBET TUTUYOR

Salihli Çevre Derneği Başkanı Seçil Ege Değerli de, “Bu, Salihli'nin, Manisa'nın, İzmir'in, bütün bir Gediz Havzası'nın sorunudur. JES havzayı zehirleyecek, tarımı bitirecek, doğal yaşamı sonlandıracak. Bufaaliyet doğaya karşı savaş niteliğindedir. Hasanheyf'te, Kaz Dağları'nda, Aydın Ovası'nda olanlar bugün Hacıbektaşlı'da yaşanıyor. Toprağımızın, suyumuzun, bağlarımızın, bahçelerimizin kirletilmesine, halkın elinden alınmasına izin vermeyeceğiz. Derneklerimiz ve köylülerimizle birlikte bu iş makineleri gidene kadar direnişimizi sürdürmeye kararlıyız” dedi. Çevreciler ve köylülerin direnişi karşısında TIR'lar alana giremedi vegeri çekildi. Köylüler bölgede nöbet tutmaya devam ediyor.