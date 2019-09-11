Sancaktepe Belediyesi 6 ayda borca battı bina sattı…

Sancaktepe Belediyesi'nin yerel seçimlerden sonra göreve gelen yine AKP'li olan yeni yönetimi 6 Eylül tarihli meclis oturumunda dikkat çeken iki önemli karar aldı. Bu kararlar ile belediye borçlandı ve kendine ait değerli bir binayı sattı. Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan borçlanma talebinde, belediyenin kamu hizmetlerinin devamının sağlanması, yatırım ve diğer işlemlerine ait mal ve hizmet gibi alımlarından kaynaklanan tüm borçların ödenebilmesi amacıyla İller Bankası A.Ş, yurt içi kamu veya özel bankalardan 84 aya kadar vade ile faiz hariç 50 milyon TL'ye kadar nakdi kredi ile borçlanma yoluyla gelir elde edilmesi gerektiği belirtildi. Talep doğrultusunda mecliste kredi işlemleri için belediye başkanına yetki verildi. Karar oy çokluğu ile alındı.

BAKANLIĞA DEVREDİLDİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından hazırlanan teklifte de Sancaktepe Sarıgazi'de belediyeye ait olan şu an Sancaktepe Kaymakamlığı olarak kullanılan eski belediye binasının ve 4 bin metrekarelik arazisinin satışı gündeme geldi. Hükümet Konağı olarak İçişleri Bakanlığı'na tahsis edilen bina ve arazinin bedeli karşılığında bakanlığa devri oy çokluğu ile kabul edildi. Kararlara CHP ve İyi Parti itiraz etti.

HANİ BELEDİYENİN BORCU YOKTU?

Kararları SÖZCÜ'ye değerlendiren Sancaktepe Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili İlknur Ünlü, faaliyet raporu ve kesin hesap konularını görüşülürken Sancaktepe Belediyesi'nin kamu kaynaklarının müsrifçe kullanan 526 milyon TL gibi devasa bir borcu olan batık bir belediye olduğunu dile getirdiklerini hatırlattı. Ünlü “O gün bizlerin muhalefetine karşı cevap vermek için kürsüye çıkan hatip, belediyenin çok güllük gülistanlık olduğunu hiç bir mali sıkıntılarının olmadığını buradan ifade etmişti. Bir önceki belediye başkanı İsmail Erdem ve ekibi madem günlük gülistanlık bir belediye miras bırakmıştı, 6 ay gibi kısa bir zamanda bu günlük ve gülistanlık belediye nasıl bu hale geldi? 2019 yılı bütçesinde her hangi bir borçlanma görünmüyordu. Geçmişe baktığımızda da Sancaktepe Belediyesi’nin borçlanma ve arazi satışı konusunda sicili bozuk bir belediye olduğunu unutmamak gerekir. Batık belediye mirasını bırakanlar anlaşılıyor ki ‘ipotek edip borçlanma, çok sıkışırsan elde avuçta ne varsa satma' yöntemini de miras bırakmışlar” dedi.

BORCUN ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇMEDİ

Önceki dönem İsmail Erdem'in meclisten ipotek karşılığı 56 milyon TL borçlanmak için yetkisi aldığını da hatırlatan Ünlü, “56 milyon TL hangi yatırımlara kullanıldı da üzerinden daha 1 yıl geçmeden tekrar 50 milyon TL’lik borçlanmaya gidiliyor? 50 milyon TL’lik borçlanmanın bütçeye getireceği faiz yükü çok yüksek. Bu paralar Sancaktepe halkının cebinden çıkacak” diyerek tepki gösterdi.