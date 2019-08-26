Sarıbal: Siyah incir dalında kaldı, üretici mağdur

Tarım Politikaları ve Tarım Örgütlerinden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa'nın önemli tarım ürünlerinden olan siyah incirin üretimini yapan Seç Köyü ve Selçukgazi Köyü'nde üreticilerle bir araya geldi. 15 Ağustos'ta toplanmaya başlanan siyah incirin, geçen yılların aksine bu yıl alıcı olmayınca fiyatlarının hızla düştüğünü belirten Sarıbal, “Bursa'nın yaklaşık 30 köyünde üretilen ve tamamen ihraç olabilen en kıymetli ürünlerden bir tanesi. Ağustos'un 15'inde açılan piyasada, siyah incirin kilosu 12 liradan satılmaya başlandı. Aradan iki gün geçtikten sonra 9 TL'ye, sonra da 5 TL'ye düştü. Şu anda ise 3 TL'den satılıyor. Bugün incir dalında duruyor ama fazla bekleyen bir ürün değil. Mutlaka toplanması gerek yoksa çöpe gider.Üretici mağdur durumda. Bir an önce yetkililer duruma el koymalı. Üretici sahipsiz, boynu bükük bırakılmamalı” diye konuştu.

“BU BİR MİLLİ SERVETTİR”

Uludağ İhracatçılar Birliği, Valilik ve Tarım İl Müdürlüğünün 10 yıl boyunca çiftçilerin siyah incir üretimini arttırması için çalışma yürüttüğünü hatırlatan Sarıbal, “Bu faaliyetler önemliydi. Ama bugün üretici mağdur durumda. Uludağ İhracatçılar Birliği, Valilik, Tarım İl Müdürlüğü o gün bu ürün için hangi teşviki yaptılar ise hangi yönlendirmeyi yaptılar ise bugün buraya gelip bu ürünün dalında çürümesine engel olmaları için de gereken yardımı yapmaları gerekir. Bu bir milli servettir” ifadelerini kullandı.