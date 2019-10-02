Sayıştay raporları orman işgalini ortaya çıkardı

Sayıştay tarafından yayınlanan raporda, Bolu'daki ormanlık alanın işgal edildiği detayı yer aldı.

Türkiye İzcilik Federasyonu'nun Orman İdaresi’nden izin almadan; ahşap malzemeden kaçak bungalov, kulübe, tuvalet, kayak merkezi ve telesiyej tesisi inşa ederek orman sahasını işgal ettiği belirlendi. Denetçiler, söz konusu mevkiinin fiili durumunun 2010, 2013, 2016 ve 2018 yılı uydu görüntülerini karşılaştırdı. Sahadaki yapılaşmanın 2016 yılında başladığı tespit edildi. Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü ve Alabarda Orman İşletme Şefliği görevlilerinden, federasyonun işgal edilmiş orman alanının hesaplanması ve vaziyet planının çıkartılması istendi.

70 BİN METREKARE ALAN İŞGAL EDİLMİŞ

Aladağ İşletme Müdürlüğünce hazırlanan vaziyet planında; anılan mevkide değişik ebatlarda 48 adet ahşap bungalov, 3 adet değişik ebatlarda ahşap derslik, 1 adet ahşap bekçi kulübesi ve 1 adet ahşap samanlık kulübesi, 4 adet tuvalet, kayak merkezi ve telesiyej tesisi inşa edildiği, anılan imalatların 6 bin 654,712 m² alanı kapsadığı, federasyonun işgali altında bulunan alanın yaklaşık 7 hektar (70.000 m²) olduğu tespit edildi.

ORMAN BAKANLIĞI, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINININ TALEBİNİ REDDETMİŞ

Gençlik ve Spor Bakanlığının 23.05.2016 tarih ve 371 sayılı yazısıyla Başalan Yaylası mevkii olarak belirtilen bu bölgede Başalan Yaylası hudutları dahilinde 20, 22, 25 ve 43 numaralı bölmelerde kalan 50 bin 610,41 m² yüzölçümlü ormanlık alanda gençlik ve izcilik kampı yapmak üzere izin talebinde bulunululduğu ancak Orman ve Su işleri Bakanlığının 19.12.2016 tarih ve 1882 sayılı yazısı ile sosyal tesis ve konaklama tesisi planlandığı gerekçesiyle Gençlik ve Spor Bakanlığının bu talebini kabul etmediği belirtildi.

49 YILLIĞINA BEDELSİZ İZİN İÇİN RAPOR TANZİM EDİLMİŞ

Kamu idaresi cevabında, “Alabarda Orman İşletme Şefliği sınırları dahilinde Başalan Yaylası mevkiindeki Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından işgal edildiği belirtilen saha ve buradaki yapılaşmayla ilgili olarak, Alabarda Orman İşletme Şefliği tarafından 06.11.2018 tarihli tutanak tutulduğu ve bu sahadaki yapıların ormanlık alandan uzaklaştırılması için 13.11.2018 tarih ve E. 2407253 sayılı yazı ile Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanlığına uyarı yazısı yazıldığı, ayrıca aynı sahayı kapsayacak şekilde Gençlik ve Spor Bakanlığının 08.03.2019 tarih ve 239598 sayılı yazısı ile gençlik ve izcilik kampı yapımı amacıyla talepte bulunulduğu, bu izin talebiyle ilgili olarak Orman Kanunu’nun 17'nci maddesi hükümlerine göre, Gençlik ve Spor Bakanlığına 49 yıllığına bedelsiz izin verilmek üzere, Bolu Orman Bölge Müdürlüğünce izin raporu tanzim edilerek 28.05.2019 tarih ve E.1077041 sayılı yazı ile Genel Müdürlük onayına sunulduğu belirtilmiştir” denildi.

KAMU ZARARI OLDUĞU GÖRÜŞÜNE YER VERİLDİ

Raporda son olarak, “Türkiye İzcilik Federasyonuna uyarı yazısı yazıldığı ifade edilmiş, ancak belirtilen sahanın Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından boşaltılıp boşaltılmadığı,sahadaki yapıların kaldırılıp kaldırılmadığı ve kanuna aykırı şekilde gerçekleşen bu işgalden kaynaklı tazminat bedeline yönelik kamu alacağının hesaplanarak bu bedelin tahakkuk, tahsil ve takibiyle ilgili ne işlem yapıldığı hakkında herhangi bir açıklamada bulunulmamıştır. İzinsiz orman işgali ve kullanımını önlemeye yönelik Orman Kanunu’nun 17, 79 ve 93'üncü madde hükümlerine aykırı uygulamaların ve hesabı çıkarılarak tahsil edilmeyen bedeller yönüyle de kamu zararı riskinin devam etmekte olduğu değerlendirilmektedir” görüşüne yer verildi.

BİR YILDA 3 MİLYAR KAYNAK KULLANMIŞ

Orman Genel Müdürlüğü, 2018 yılı merkezi yönetim bütçesi ödeneğinden 3 milyar 332 milyon 803 bin TL, Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı’ndan (JICA) 23 milyon 876 bin 275,44 TL ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu’ndan (İFAD) 13 milyon 566 bin 596,70 TL dış kaynak tutarı olmak üzere toplam 3 milyar 370 milyon 245 bin 872 TL kaynak kullandığı da vurgulandı.