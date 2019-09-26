Sayıştay raporu: İki fakülteye 9 yıldır tek bir öğrenci bile gelmemiş

Sayıştay 2018 yılı raporunda, “Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde açılan, İletişim Fakültesi ile Denizcilik Fakültesi’nin öğrencisinin bulunmadığı, söz konusu birimlerin mevzuata uygun olarak çalıştırılamadığı” görüşüne yer verdi.

“KAMU ZARARINA YOL AÇMIŞ”

Raporun devamında, “Yukarıda da belirtildiği üzere, İletişim Fakültesi ile Denizcilik Fakültesinin kurulduğu 2010 yılından (21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete/6005 sayılı Kanun) bu yana öğrencisi olmamış ve fiilen eğitime başlayamamıştır. İhtiyaçlar gözetilmeden fakülte açılması, fiilen atıl duruma gelen fakültelerin kapatılmaması ve cari giderlerinin ödenmesine devam edilmesinin, kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılmamasına ve dolayısıyla kamu zararına yol açmakta olduğu değerlendirilmiştir” denildi.

FAKÜLTELERİN KAPATILMASINI YÖK REDDETMİŞ

Kamu idaresi, öğrencisi olmayan iki fakültenin 2015'te kapatılması için teklif sunduklarını ancak YÖK tarafından reddedildiğini belirterek, “Bulguda adı geçen iki fakültenin Teknik Üniversite konseptine uygun olmadığı paydaşlara iletilmiş olup, üniversitenin 2018-2033 yılları arası Gelişim Planı'nda yer verilmediği, ancak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitenin görüşü alınmadan bu fakültelerle ilgili öğretim elemanı yetiştirme, yurtdışına araştırma görevlisi gönderilmesi ve öncelikli alanlar kapsamında öğretim elemanı tahsis edildiği, iki fakültenin kapatılmasına ilişkin Üniversite tarafından 2015 ve 2017 yıllarında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na sunulan tekliflerin reddedildiği ve yine 26/12/2018 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Eğitim Öğretim Komisyonuna sunulan önerilerin uygun bulunmadığı bildirilmiştir” ifadelerine yer verdi.