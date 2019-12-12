İzmir'in Çiğli İlçesi'nde bulunan Akiş Öğütçü Ortaokulu'nda ‘Seccadem beni özler mi?' konulu namaz konferansı yapıldı.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, okul müdürünün yasa ve yönetmelikleri ihlal ettiğini savunarak, eğitmenlerin görevinin çocuklara bilimsel bilgi öğretmek olduğunu, kim olduğu bilinmeyen kişilerin okullarda konferans düzenleyemeyeceğini söyledi. Kılıç, konferansı Meclis gündemine taşıdı ve soru önergesini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sundu.

Kılıç, ilahiyatçı-yazar Mikail Okumuş'un konuşmacı olarak katıldığı konferans programının bir cemaat veya tarikat üzerinden yapılmaya çalışıldığına dikkati çekti” dedi.