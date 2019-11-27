Seçim iptali İBB bütçesini de vurdu!

İBB'nin kasım ayı oturumları ara tatilin ardından bugün tekrar başlıyor. İBB Meclisi bugün İETT Bütçesi'ni görüşecek. İSKİ Bütçesi de 28 Kasım tarihli oturumda oya sunulacak.

Her yıl olduğu gibi İBB'nin 2020 yılı bütçesinin de kasım ayı oturumlarında gündeme gelmesi bekleniyordu. Ancak 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesine bağlı olarak takvim aksadığı için bütçe görüşmesi aralık ayına kaldı.

İlgili yasalara göre belediyelerin bütçesi stratejik plana göre yapılıyor. Stratejik plan olmadan bütçe onaya sunulamıyor.

Mevzuata göre stratejik plan da başkan göreve başladıktan sonra 6 ay içinde hazırlanıyor. 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesi nedeniyle 23 Haziran'da tekrarlanan seçimin ardından ikinci kez İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, 27 Haziran 2019'da mazbatasını alarak göreve başladı.

Bu, 27 Aralık 2019 tarihine kadar stratejik planın meclise sevk edilmesi ve ocak ayında oylanması anlamına geliyordu.

STRATEJİK PLAN BİR AY ÖNE ÇEKİLDİ

Seçimin iptali nedeniyle bütçenin daha fazla aksamaması için İmamoğlu yönetimi stratejik plan takvimini öne çekti. Ocakta gündeme gelmesi gereken stratejik plan bir ay öne çekilerek aralık ayına yetiştirilecek.

Aralık ayı İBB Meclisi'nde önce stratejik plan, ardından bütçe oya sunulacak. Böylece stratejik plan ile bütçe arasındaki eş zamanlılık sağlanmış olacak.

İBB CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı, “Seçim iptal olduğu için bütçe gecikti. Stratejik plan ile bütçe uyumunu sağlamak için her ikisini aralık ayı meclis oturumuna getirmeyi doğru bulduk. Parti grupları ile de görüşüldü. Bilgileri var ve görüş birliğine varıldı” dedi.