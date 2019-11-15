Şehir hastaneleri piyango gibi

CHP, 30 şehir hastanesinin 25 yıl boyunca kamuya getireceği yük konusunda bir rapor hazırladı. “Bir ülkede idareciler kamu kaynaklarıyla özel şirket sahiplerini zengin etmek isterse, şehir hastanelerinden daha iyi bir model bulunamaz. İngiltere destekli danışmanlık şirketleri, piyangoyu vurmuş durumda” denilen raporda şu belirlemeler yapıldı:

ZENGİN OLMA MODELİ

“Hiçbir şey şehir hastanelerinden daha çok haksız kazanç yaratamaz. Sıfır risk, sıfır öz kaynak ile 25 yıl boyunca muazzam bir gelir akışı. Bu hastaneleri yapan müteahhitler ve bunlara modeli öğreten İngiltere destekli danışmanlık şirketleri piyangoyu vurmuş durumdalar.”

İhale hazırlıklarını yapan, ihaleleri gerçekleştiren, ihale sonrası işlemleri gerçekleştiren kamu idarecilerinin de akıl almaz usulsüzlükler içine girdiklerinin vurgulandığı raporda, “Sayıştay'ın 2018 Sağlık Bakanlığı raporunda da sonuç bu kadar net ve ürkütücüdür. Bakanlık, Anayasa ve yasalardaki hükümlere rağmen Sayıştay denetçilerinden bilgi ve belge de saklamışsa, burada büyük soygunu var demektir” sözlerine yer verildi.

25 yılda getireceği yük 142.4 milyar dolar

Yapımı biten veya devam eden, işletmeye geçmiş geçmemiş, ihalesi bitmiş ya da devam eden tüm şehir hastanelerinin hemen devlet tarafından devralınması gerektiği belirtilen raporda, elde edilebilen bilgilerle yapılan hesaplamalara göre 30 şehir hastanesinin 25 yıl boyunca kamuya getireceği yükün 142.4 milyar dolar olacağına dikkat çekildi. Raporda, 25 yılda ödenecek olan bu parayla devletin 862 adet bin 200 yataklı hastane yapabileceği belirtilerek, “Bu da 1 milyon yatak anlamına gelir” denildi.