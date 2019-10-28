Şener: AKP, İslam tarihinin en günâhkar iktidarı

Partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinliğine katılan CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şener, Türkiye’nin dış politikası üzerinden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sert sözlerle eleştirdi.

ABD Başkanı Trump’ın mektubu sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumunu değerlendiren Abdüllatif Şener, şunları söyledi:

“ŞANTAJLARA AÇIK BİR ÜLKE HALİNE GELDİK”

“Barış Pınarı Harekatı sırasında Trump bir mektup gönderdi ve ‘Senin sorunlarınla çok uğraştım. Aptal olma’ dedi. Arkasından ABD’de soruşturmalar ve yaptırım çabaları başladı. Erdoğan’ı Halkbank davasında sanık koltuğuna Erdoğan’ı oturtmaya kalktılar. O yetmedi, ABD’li senatörler harekete geçti ve ‘Ailesinin mal varlığını araştıracağız’ dediler. Erdoğan, şahsi vaziyeti masaya yatırılır yatırılmaz 17 yıldır hiç yapmadığı bir şeyi yaptı. Trump’ın yardımcısı ile masada eşit konumda ezik ve eğik bir şekilde oturdu. Bu sürecin akabinde harekat son buldu. Erdoğan’ın yönetimiyle birlikte ülkemiz şantajlara açık, riskli bir ülke haline geldi.”

“İSLAM’A İHANET POLİTİKASI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çamlıca Camii’nde cemaate yaptığı konuşmaya da atıfta bulunan Şener, ağır eleştirilerine şöyle devam etti:

“Erdoğan’ın dış politikasıyla akan kan, tecavüze uğrayan kadınlar, köle pazarlarında satılan kadınlar, masum ve yetim kalan çocuklar, İslam tarihinin en vahşi ve korkunç sahnelerini meydana getirmişlerdir. Müslümanlar, Müslümanların şerrinden korunmak için Akdeniz’i geçerken on binlercesi boğularak öldü. Böyle bir zulüm politikasının din ve imanla ne ilgisi var? Bu, İslam’a ihanet politikasıdır. 15 asırlık İslam tarihinin en günahkar iktidarı Erdoğan hükümetidir.”

İLGİLİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camisi'nde cemaate seslendi

“AKP’NİN KURDUĞU TEK BİR İSLAMİ KURUM YOKTUR”

AKP hükümetinin Cumhuriyet’in bütün kazanımlarını yok etmek için uğraştığını ifade eden Abdüllatif Şener, şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin bütün değerlerini yok etmek için uğraşan bu iktidar çok tehlikelidir. 17 yıl boyunca bu ülkeye yaşatılanlar başka bir dönemde yaşamadı. AKP’nin ve Erdoğan’ın kurduğu tek bir İslami kurum yoktur. Diyanet İşleri Başkanlığı, ilahiyat fakülteleri ve imam hatipler, Atatürk’ün kurduğu kurumlardır. Ama AKP politikalarıyla bu kurumların içerisini boşalttı. Bana Tayyip Erdoğan’ın kurduğu bir tane İslami kurum söyleyin. Bunlara yine sahip çıkacak olan yegâne parti CHP’dir.”