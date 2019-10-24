Sevgilisini 20 bıçak darbesiyle öldürdü, ‘Kafam iyiydi’ dedi!

Olay, önceki gece Çorlu’daki Cemile Yeşil Anadolu Lisesi arkasındaki boş arazide meydana geldi. Ayhan Doğan ile sevgilisi Nuran Gökalp, tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Doğan, Gökalp’i peş peşe bıçakladı. Vücuduna 20 bıçak darbesi alan Nuran Gökalp olay yerinde hayatını kaybetti. Cesedin başında bekleyen Ayhan Doğan ise ihbar üzerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

TELEFONLARINI AÇMAYINCA KAVGA ÇIKARMIŞ

Emniyete götürülen Ayhan Doğan, ifadesinde “Kendisiyle arkadaştık. Olay günü alkol aldık. ‘Neden telefonlarımı açmıyorsun’ dedim. ‘Başka biri mi var’ diye sordum, tartışma çıktı. Kafam iyiydi çok da hatırlamıyorum” dedi. İfadesinin ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen Ayhan Doğan, ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)