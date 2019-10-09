Son dakika… Siyasilerden ardı ardına operasyon açıklaması!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Fırat’ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin açıklamada bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin” dedi.

BAHÇELİ: BEKLENEN İLK HAMLEYİ YAPMIŞTIR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terör örgütlerine yönelik Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Suriye’nin kuzeyine beklenen ilk hamlenin yapıldığını vurgulayan Bahçeli, “Türk milleti haklı, meşru ve tarihi nitelikli yüksek mücadele sürecini sağlam bir inançla, tavizsiz bir iradeyle başlatmış, Suriye'nin kuzeyine beklenen ilk hamleyi yapmıştır. Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridorunun, kurulmak istenen terör devletinin imha edilmesi maksadıyla kararlı siyaset ve kahramanca ruh devreye girmiştir” dedi.

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“TAN BİR DESTEKLE…”

Harekata MHP’nin tam destek verdiğini vurgulayan Bahçeli, “Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu eşgüdüm ve işbirliği halinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin kökünü kazımak hedefiyle muazzam bir harekatın içindedir. Türkiye Cumhuriyeti, saat 16.00 itibariyle başlayan Barış Pınarı Harekatıyla bekasını ve milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden hain ve bölücü örgütleri yuvalandığı ve saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Barış Pınarı Harekatı'nın yürekten ve tam bir destekle arkasında ve yanındadır. Terör örgütlerinin belinin kırılması, Türkiye'yi kuşatma ve kundaklama niyetine haiz mihrakların oyunlarının bozulması artık kaçınılmaz bir mecburiyettir” dedi.

AKŞENER: TÜRK TOPÇUSU ATIŞA BAŞLADIĞINDA HERKES SUSAR

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener de, “Türk topçusu atışa başladığında herkes susar.

Ve Yahya Kemal der ki; ‘Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi. Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın. Galib et; çünkü bu son ordusudur İslâm'ın’ Allah askerlerimizin ayağını taşa değdirmesin!” ifadelerini kullandı.

KARAMOLLAOĞLU: ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN

SP genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, “Ordumuza başarı, devletimize feraset ve dirayet diliyorum. Mehmetçiklerimizin sağ salim yurdumuza dönmesini ve bir an evvel coğrafyamızda huzurun hakim olmasını temenni ediyorum. Allah yardımcımız olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kahraman ordumuz, Barış Pınarı Harekatı ile sınırlarımızın emniyetini, Fırat'ın doğusunda barış ve istikrarı, Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacaktır. Allah şanlı ordumuzu muzaffer eylesin” dedi.

ALBAYRAK: TÜRK ORDUSU SEFERDE

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın” açıklamasını yaptı.

SOYLU: ZULMÜ BİTİRMEYE KARARLIYIZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “‘Türkiye’nin orada ne işi var?’ diye soranlara seslenmek istiyorum; biz 2 dakikada şu PKK’yı bitirip hemen geleceğiz, sonrasında da cevap vereceğiz. Altında kimin imzası olursa olsun, terörün kökünü kazımaya, zulmü bitirmeye kararlıyız. Bu coğrafyanın evlatlarına terörü değil huzuru miras bırakmak için yola çıktık. Cenab-ı Hak ordumuzu mansur ve muzaffer eylesin” dedi.

BAKAN GÜL: HİÇBİR BEŞERİ GÜÇ KARŞISINDA EĞİLMEYİZ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Ne esarete rıza gösterir, ne esaret yaşatırız. Hiçbir beşeri güç karşısında eğilmeyiz, diz çökmeyiz. Tüm tuzakları milletin duası, Hakk’ın yardımıyla bozduk, yine bozacağız. Huzurumuza ve hukukumuza kastedenlere göz açtırmayacağız. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri cirit atarken ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına gelmeyenler için Mehmetçiğimizin Barış Pınarı hazımsızlık yapabilir. Türk ordusu gittiği her yere huzur ve adalet getirir. Yüce Allah ordumuzu muzaffer eylesin, yiğitlerimizin ayağına taş değmesin” açıklamasını yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, “Kahraman Mehmetçiklerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Milletimiz tek yürek” derken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Türkiye, topraklarında huzur ve terörle mücadele için gerekli adımları her daim atacak güçtedir. Rabbim barışın tesisi için sefere çıkan Mehmetçiklerimizi korusun, muzaffer kılsın” açıklamasını yaptı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için dün olduğu gibi yarın da gerekli tüm önlemleri hükümet olarak alıyoruz. Rabbim barışın tesisi için sefere çıkan Mehmetçiklerimizi korusun, muzaffer kılsın” ifadelerini kullandı.

DESTİCİ: HAYIRLI OLSUN

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Barış Pınarı Harekatı hayırlı, mübarek olsun. Rabbim Kahraman Ordumuzu, güvenlik güçlerimizi muhafaza edip, mansur ve muzaffer eylesin” derken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise “Kahraman Mehmetçiğimizin kılıcı keskin olsun. ABD ve PKK kaybedecek. Zafer Türkiye’nin olacak” dedi.