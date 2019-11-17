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Siyasilerden Kenter için taziye mesajı!

Tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında yaşamını yitiren ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu, taziye mesajı paylaştı.

23:27 -
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Siyasilerden Kenter için taziye mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında yaşamını yitiren ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter için taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli tiyatro sanatçımız Yıldız Kenter’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter’in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirtti. Kenter’in vefatı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, “Türk tiyatrosunun usta ismi Kenter’in vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kenter’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum” ifadesini kullandı.

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