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Şok gelişme! İstanbul seçim sonuçlarında son durum! İstanbul’da sandıklar açıldı, oylar değişmedi

İstanbul'da seçim sonuçları git gide garip bir hal almaya başladı. CHP'nin oy deposu ilçelerde açılmayan sandıklar bir anda yüzde 100 açıldı ama oy oranları değişmedi.

Sozcu.com.tr
02:55 -
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Şok gelişme! İstanbul seçim sonuçlarında son durum! İstanbul’da sandıklar açıldı, oylar değişmedi

Herkes AA ve YSK verilerine kilitlendi, İstanbul’dan gelecek sonuçları bekliyor. Saatlerdir hiçbir açıklama yapmayan YSK’ya göre bir anda açılmayan sandıkların neredeyse tamamı açıldı ancak oy oranlarının değişmediği görüldü.

Örneğin; YSK’nın son veri güncellediği 23:20’den bu yana Beşiktaş’ta açılan sandık oranı yüzde 75’di. Bu oran saat 02:40’da birden bire yüzde 100’e ulaştı. Aynı şekilde Şişli ve Kadıköy gibi ilçelerde de yüzde 90’larda olan açılan sandık yüzde 98’lere kadar yükseldi.

Bu sandık açılma oranlarına rağmen oy sayılarında değişiklik olmaması dikkat çekti.

DSP’NİN OYU YOK OLDU!

Yaşanan bir başka gariplik de DSP’nin oy sayısında dikkat çekti.

Saat 22:30’da sandıkların yüzde 96’sı açılmışken 38.895 oyu olan DSP’nin saat 03:00’da 37.791’e düştüğü görüldü.

İşte AA ve YSK verilerine göre o sayılar:

SAAT 22:30

SAAT 03:00

İstanbul İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Binali Yıldırım AK Parti AK Parti 4.111.254 % 48,70
Ekrem İmamoğlu CHP CHP 4.107.313 % 48,65
Necdet Gökçınar Saadet Partisi Saadet Partisi 102.869 % 1,22
Diğer Diğer 52.478 % 0,62
DSP DSP 37.791 % 0,45
BTP BTP 8.230 % 0,10
DP DP 7.795 % 0,09
Vatan Partisi Vatan Partisi 7.508 % 0,09
TKP TKP 3.316 % 0,04
ÖZGE AKMAN ÖZGE AKMAN 681 % 0,01
DOĞAN DUMAN DOĞAN DUMAN 588 % 0,01
AYSEL TEKEREK AYSEL TEKEREK 404 % 0,00
LÜTFÜ YILMAZ LÜTFÜ YILMAZ 216 % 0,00
MEHMET YILDIZ MEHMET YILDIZ 171 % 0,00
MUHAMMET ALİ CANCA MUHAMMET ALİ CANCA 146 % 0,00
AHMET ÇÖRDÜK AHMET ÇÖRDÜK 142 % 0,00
VEDAT ÖZTÜRK VEDAT ÖZTÜRK 139 % 0,00
ALİ RIZA KANSIZ ALİ RIZA KANSIZ 126 % 0,00
HÜSEYİN KARABULUT HÜSEYİN KARABULUT 126 % 0,00
FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU 116 % 0,00
GÜLDES ÖNKOYUN GÜLDES ÖNKOYUN 116 % 0,00
ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL 111 % 0,00
DURSUNALİ BACIOĞLU DURSUNALİ BACIOĞLU 88 % 0,00
HASAN ATASOY TORUN HASAN ATASOY TORUN 83 % 0,00
HAZER ORUÇ KAYA HAZER ORUÇ KAYA 71 % 0,00
BURHAN EROL BURHAN EROL 70 % 0,00
MEMET ALİ AYDOĞMUŞ MEMET ALİ AYDOĞMUŞ 65 % 0,00
HALEF ALP HALEF ALP 63 % 0,00
SEÇKİN İLKER SEÇKİN İLKER 47 % 0,00
BURAK KADIOĞLU BURAK KADIOĞLU 31 % 0,00
MEHMET CELAL BAYKARA MEHMET CELAL BAYKARA 30 % 0,00
ABDULCELİL GÜLAP ABDULCELİL GÜLAP 25 % 0,00
ORUÇ KARACIK ORUÇ KARACIK 13 % 0,00

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Son güncelleme: android-time 03:18 01.04.2019
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