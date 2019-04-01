Şok gelişme! İstanbul seçim sonuçlarında son durum! İstanbul’da sandıklar açıldı, oylar değişmedi

Herkes AA ve YSK verilerine kilitlendi, İstanbul’dan gelecek sonuçları bekliyor. Saatlerdir hiçbir açıklama yapmayan YSK’ya göre bir anda açılmayan sandıkların neredeyse tamamı açıldı ancak oy oranlarının değişmediği görüldü.

Örneğin; YSK’nın son veri güncellediği 23:20’den bu yana Beşiktaş’ta açılan sandık oranı yüzde 75’di. Bu oran saat 02:40’da birden bire yüzde 100’e ulaştı. Aynı şekilde Şişli ve Kadıköy gibi ilçelerde de yüzde 90’larda olan açılan sandık yüzde 98’lere kadar yükseldi.

Bu sandık açılma oranlarına rağmen oy sayılarında değişiklik olmaması dikkat çekti.

DSP’NİN OYU YOK OLDU!

Yaşanan bir başka gariplik de DSP’nin oy sayısında dikkat çekti.

Saat 22:30’da sandıkların yüzde 96’sı açılmışken 38.895 oyu olan DSP’nin saat 03:00’da 37.791’e düştüğü görüldü.

İşte AA ve YSK verilerine göre o sayılar:

SAAT 22:30

SAAT 03:00