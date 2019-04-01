Şok gelişme! İstanbul seçim sonuçlarında son durum! İstanbul’da sandıklar açıldı, oylar değişmedi

Herkes AA ve YSK verilerine kilitlendi, İstanbul’dan gelecek sonuçları bekliyor. Saatlerdir hiçbir açıklama yapmayan YSK’ya göre bir anda açılmayan sandıkların neredeyse tamamı açıldı ancak oy oranlarının değişmediği görüldü.
Örneğin; YSK’nın son veri güncellediği 23:20’den bu yana Beşiktaş’ta açılan sandık oranı yüzde 75’di. Bu oran saat 02:40’da birden bire yüzde 100’e ulaştı. Aynı şekilde Şişli ve Kadıköy gibi ilçelerde de yüzde 90’larda olan açılan sandık yüzde 98’lere kadar yükseldi.
Bu sandık açılma oranlarına rağmen oy sayılarında değişiklik olmaması dikkat çekti.
DSP’NİN OYU YOK OLDU!
Yaşanan bir başka gariplik de DSP’nin oy sayısında dikkat çekti.
Saat 22:30’da sandıkların yüzde 96’sı açılmışken 38.895 oyu olan DSP’nin saat 03:00’da 37.791’e düştüğü görüldü.
İşte AA ve YSK verilerine göre o sayılar:
SAAT 22:30
SAAT 03:00
|İstanbul İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Binali Yıldırım
|AK Parti
|4.111.254
|% 48,70
|Ekrem İmamoğlu
|CHP
|4.107.313
|% 48,65
|Necdet Gökçınar
|Saadet Partisi
|102.869
|% 1,22
|Diğer
|52.478
|% 0,62
|DSP
|37.791
|% 0,45
|BTP
|8.230
|% 0,10
|DP
|7.795
|% 0,09
|Vatan Partisi
|7.508
|% 0,09
|TKP
|3.316
|% 0,04
|ÖZGE AKMAN
|681
|% 0,01
|DOĞAN DUMAN
|588
|% 0,01
|AYSEL TEKEREK
|404
|% 0,00
|LÜTFÜ YILMAZ
|216
|% 0,00
|MEHMET YILDIZ
|171
|% 0,00
|MUHAMMET ALİ CANCA
|146
|% 0,00
|AHMET ÇÖRDÜK
|142
|% 0,00
|VEDAT ÖZTÜRK
|139
|% 0,00
|ALİ RIZA KANSIZ
|126
|% 0,00
|HÜSEYİN KARABULUT
|126
|% 0,00
|FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU
|116
|% 0,00
|GÜLDES ÖNKOYUN
|116
|% 0,00
|ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL
|111
|% 0,00
|DURSUNALİ BACIOĞLU
|88
|% 0,00
|HASAN ATASOY TORUN
|83
|% 0,00
|HAZER ORUÇ KAYA
|71
|% 0,00
|BURHAN EROL
|70
|% 0,00
|MEMET ALİ AYDOĞMUŞ
|65
|% 0,00
|HALEF ALP
|63
|% 0,00
|SEÇKİN İLKER
|47
|% 0,00
|BURAK KADIOĞLU
|31
|% 0,00
|MEHMET CELAL BAYKARA
|30
|% 0,00
|ABDULCELİL GÜLAP
|25
|% 0,00
|ORUÇ KARACIK
|13
|% 0,00
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