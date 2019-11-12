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Son dakika… Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıktı!

Geçtiğimiz hafta cezaevinden Nazlı Ilıcak’la birlikte tahliye edilen Ahmet Altan için başsavcılığın itirazı sonucu yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Sözcü İstanbul
19:30 -
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Son dakika… Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıktı!

FETÖ'nün medya yapılanması davasında 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra yattığı süre göz önünde tutularak cezaevinden tahliye edilen Taraf Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliye kararının kaldırılmasına ilişkin itirazını değerlendiren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul etti. Mahkeme Ahmet Altan'ın tahliye edilmesine yönelik kararı kaldırdı. Ahmet Altan hakkında yakalama kararı verildi.

Altan'ın yakalandıktan sonra yeniden cezaevine girmesi bekleniyor.

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Son güncelleme: 19:36 12.11.2019
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