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Son dakika: AKP’li Yavuz seçimden önce ‘Dünya’daki en güvenilir seçim bizde’ demişti

AKP'nin Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki kesin olmayan resmi seçim sonuçlarının YSK tarafından açıklanmasından sonra yaptığı, "Bu seçim demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden" açıklamasıyla seçimlerde usulsüzlükler ve hile yapıldığını iddia etmişti. Ancak Yavuz'un seçimlerden önce de "Dünyada seçim güvenliği işini en iyi yapan belki de biziz" açıklamasında bulunması kafaları karıştırdı.

23:23 -
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AKP’li Ali İhsan Yavuz’un 31 Mart yerel seçimlerinden önce ve sonra yaptığı açıklamalar CHP Milletvekili Tuncay Özkan ile sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Yavuz’un seçimden önce yaptığı “Dünya’nın en güvenilir seçimi bizde” açıklaması sonrası İstanbul’da seçimi kaybetikten sonra “Bu seçim demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden” demesi tepki topladı.

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CHP’li Özkan, AKPli Yavuz’un açıklamaları için “AKP’nin iki yüzü” başlıklı bir video paylaşarak seçim öncesi ve seçim sonrası yapılan açıklamaların tutarsızlığına dikkat çekti.

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Son güncelleme: android-time 23:41 03.04.2019
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