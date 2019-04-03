Son dakika: AKP’li Yavuz seçimden önce ‘Dünya’daki en güvenilir seçim bizde’ demişti

AKP’li Ali İhsan Yavuz’un 31 Mart yerel seçimlerinden önce ve sonra yaptığı açıklamalar CHP Milletvekili Tuncay Özkan ile sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Yavuz’un seçimden önce yaptığı “Dünya’nın en güvenilir seçimi bizde” açıklaması sonrası İstanbul’da seçimi kaybetikten sonra “Bu seçim demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden” demesi tepki topladı.

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CHP’li Özkan, AKPli Yavuz’un açıklamaları için “AKP’nin iki yüzü” başlıklı bir video paylaşarak seçim öncesi ve seçim sonrası yapılan açıklamaların tutarsızlığına dikkat çekti.