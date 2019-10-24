Son dakika… AP’ye TBMM’den kınama!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki dört parti ortak bir bildiriye imza atarak Avrupa Parlamentosu’nun (AP) kararını kınadı. AP aldığı kararla Türkiye’nin Suriye’deki operasyonlarını kınamış ve Türkiye’nin Gümrük Birliği üyeliğinin askıya alınmasını talep etmişti.

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NE OLMUŞTU?

Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri operasyonunu kınayan bir karar alarak Türkiye’nin operasyonunu kınamıştı.

Strasbourg’daki genel kurul toplantılarında alınan kararda, “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna tek taraflı askeri müdahalesi şiddetle kınandı”, müdahalenin, “uluslararası hukuku ihlal ettiği, bölgede istikrar ve güveni zedelediği, sivillerin yerlerinden olmasına yol açtığı ve IŞİD’in yeniden doğuşuna katkı sağlayabileceği” görüşlerine yer verilmişti.

Kararda AB’den, “Suriye’nin kuzeydoğusundaki tırmanışı önlemek amacıyla caydırıcı faktör olarak Türk tarım ürünlerine yönelik tercihli rejimin askıya alınması ve son çare olarak da Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği’nin askıya alınması seçeneğinin değerlendirilmesi” istenilmişti.

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