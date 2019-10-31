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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş İlker Başbuğ kararı!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yetkisini kullanarak Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanmaması yönünde karar verdiği ve AYM'nin önümüzdeki saatlerde kararı açıklayacağı bildirildi.

Zeynep GÜRCANLI
09:54 -
Haberler Gündem
Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş İlker Başbuğ kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullanarak Genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ’un Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) yargılanmasına izin vermedi. AYM’nin kısa sürede dosyayla  ilgili kararını açıklaması bekleniyor.

Konuyla ilgili Sozcu.com.tr’nin ulaştığı İlker Başbuğ’un avukatları, Anayasa Mahkemesi’nin dosya üzerinden inceleme yapacaklarını belirterek bir iki saat içinde kendilerine açıklamanın gelebileceğini belirtti.

Bu arada Anayasa Mahkemesi kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yasadan gelen ‘Genelkurmay başkanlarını yargılamaya izni vermeme yetkisini’ kullanarak bunu bildirdiğini ifade etti.

AYM GÜNDEMİNE ALMIŞTI

Aralarında İlker Başbuğ'un da bulunduğu 235 sanık geçen temmuz ayında görülen FETÖ kumpası Ergenekon davasının karar duruşmasında beraat etmişti. Anayasa Mahkemesi, 31 Ekim Perşembe günü Genel Kurul gündemine, Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ’un Yüce Divan yargılamasını almıştı.

BAŞBUĞ YENİDEN YARGILANMA SÜRECİNDE MECLİS’İ İŞARET ETMİŞTİ

Başbuğ, Ergenekon kumpasında yargı süreciyle ilgili “Burada kimse af istemiyor. Benim zaten Yüce Divan’da yargılanmam lazım. Ama bunun ötesinde çok ciddi mağduriyetler var. Yapılacak bir düzenlemeyle yeniden tutuksuz yargılama yolu açılmalıdır. Bunu yapacak olan Meclis'tir. ” demişti.

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Son güncelleme: 10:41 31.10.2019
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