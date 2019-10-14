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Son dakika… CHP’li Tanrıkulu hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili ifadelerinden dolayı resen soruşturma başlattı.

15:23 -
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Son dakika… CHP’li Tanrıkulu hakkında soruşturma

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, CHP Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun 12 Ekim’de Twitter’daki hesabından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili “Hükümetin bilmesi gerekiyor. Bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır.” şeklindeki paylaşımda bulunduğu, aynı gün bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajda de benzer ifadeler kullandığı belirtildi.  Açıklamada, Tanrıkulu hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni alenen aşağılama suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

AA

Ankara CHP Sezgin Tanrıkulu son dakika Türkiye Twitter
Son güncelleme: 15:57 14.10.2019
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