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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yüzde 50+1 açıklaması

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50'den fazla oy almaya gerek bırakmayacak yasal düzenlemenin sinyalini verdi. Erdoğan “Bu durum bir anayasa değişikliği gerektiriyor. Meclis’e ön hazırlığımızı getirebiliriz." dedi.Faruk Çelik'in ortaya attığı formüle göre; Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 40'ın üzerinde oy alan isim Cumhurbaşkanı seçilecek. Yani en az yüzde 50 artı 1 oy şartı aranmayacak.

16:59 -
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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yüzde 50+1 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda, 27. Dönem 3. Yasama Yılı’nın açılış konuşmasını yapmasının ardından Meclisten ayrıldı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop resmi törenle uğurladı.

Meclis kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Eski bakanlardan Faruk Çelik'in ortaya attığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ‘Yüzde 50+1' zorunluluğunun ortadan kaldırılmasına yönelik tartışmalara değinen Erdoğan, bu konuda bir çalışma yaparak Meclis'e getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Erdoğan “Bu durum bir anayasa değişikliği gerektiriyor. Dolayısıyla konuşma yeri Meclis'tir. Ön hazırlığımızı buraya getirebiliriz. Onun için iktidarıyla, muhalefetiyle el ele vererek bunu gerçekleştirebiliriz” şeklinde konuştu.

FARUK ÇELİK NE DEMİŞTİ?

AKP’nin kurucularından ve önceki hükümetlerde bakanlık yapan Faruk Çelik, cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oranının değiştirilmesi önerisinde bulunmuş ve “İlk turda yüzde 40 ve üzeri oy alan seçilsin. Yüzde 50+1 formulü Türkiye’yi yorar” demişti.

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Son güncelleme: 17:09 01.10.2019
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