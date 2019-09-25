Son dakika… Davutoğlu’nun Konya’daki ‘kurmayı’ndan çok konuşulacak FETÖ açıklamaları

Konya’nın yerel televizyonu Kanal 42’deki bir programda konuşan Arat, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile mücadele konusunda sağlıklı bir sürecin yaşanmadığını savundu.

“15 TEMMUZ GECESİ TALİMATA UYMAYANLAR VARDI”

15 Temmuz gecesi parti içerisinden bazı isimlerin verdikleri talimatlara uymadığını belirten Arat, “Darbe girişiminin yaşandığı gece herkesin il ve ilçe başkanlıklarımızda toplanmalarını ve halkımızı bu hain kalkışmaya karşı isyana çağırmalarını istedim. Ama o gece talimatlarımıza uymayarak telefonlarımıza çıkmayanlar olduğu gibi ‘Darbenin gidişine göre hareket edeceğim’ diyenler oldu. Maalesef şu an o insanlar görevlerine devam ediyor. Darbe gecesi sorgulanamayan yapı organizmaya dönüşerek bir vucüt buldu” dedi.

“DARBE SONRASI CUMHURBAŞKANI’NDAN RANDEVU ALAMADIK”

Darbe girişimi sonrası FETÖ ile etkin bir mücadele için çok çaba sarfettiklerini ancak netice alamadıklarını belirten Arat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Darbe sonrası FETÖ ile bağlantılı olabileceğini tahmin ettiğimiz kişileri kurcaladıkça bunlar bir araya gelmeye başladılar. Burada sermayenin gücü de devreye girdi. Sermayenin gücüyle ulusal bazı yayın kuruluşlarında gazeteciler teşkilatlandırıldı. Sosyal medya hesaplarında takipçi sayısı fazla olan kişiler yanlış bilgelendirildi. Sonrasında bize karşı karalama ve itibarsızlaştırmaya yönelik çalışmalar başladı. O dönemde yaşananları bir dosya halinde dönemin başbakanı Binali Yıldırım ve parti genel başkan yardımcılarımızla görüştük ama netice alamadık. Ayrıca il başkanlığım devam ederken Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ettim ama buna da karşılık verilmedi. O gece kimin nerde olduğu ve kimlerle konuştuğu devlet kayıtlarında vardır. Biz bunların ortaya çıkartılması husunda ısrar ettik. En sonunda bunlar pelikan dosyası altında bir dosya oluşturarak dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’nu istifaya zorlayarak tasfiye ettiler. Günümüzde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank’a yapılanlar aynı operasyonlardır.”

MUSA ARAT KİMDİR?

AKP’nin kurucu kadroları arasında yer alan Musa Arat 27 Aralık 2014 tarihinde yapılan AKP Konya İl Kongresinde il başkanlığına seçildi. Musa Arat, 17 Ekim 2017 tarihinde bu görevinden, 18 Eylül 2019’da da AKP’den istifa etti.