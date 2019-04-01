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Son dakika: Denizli’de 4,5 büyüklüğünde deprem! | Son depremler

Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilere göre; Denizli Acıpayam'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte son depremler...

05:11 -
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Son dakika: Denizli’de 4,5 büyüklüğünde deprem! | Son depremler

Son dakika gelen haberlere göre; Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.49’da merkez üssü Acıpayam olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Son güncelleme: android-time 05:19 01.04.2019
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