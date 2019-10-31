Son Dakika… Eren Erdem cezaevinden çıktı

Eren Erdem, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinin, kendisine verdiği cezayı uygun bularak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesini kararlaştırması sonrasında, tutuklu bulunduğu Silivri Ceza İnfaz Kurumlarından çıktı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkış yapan Erdem, Karbey Dinlenme Tesisleri’ne getirilerek serbest bırakıldı. Erdem, basın mensuplarına açıklamalarda bulunduktan sonra partililer tarafından ailesi ve arkadaşlarıyla buluşmak üzere ilçe teşkilatı binasına götürüldü.

CHP PM üyesi Eren Erdem, Silivri Cezaevi’nden tahliye edilmesinin ardından gittiği CHP Silivri İlçe Başkanlığı’nda bir açıklama yaptı.

“28 ŞUBAT’TA ZULME UĞRAYANLAR ŞİMDİ AYNI ZULMÜ UYGULUYOR”

28 Şubat döneminde zulme uğrayanların şimdi aynı zulmü uyguladığını kaydeden Erdem, şunları söyledi:

“490 gün boyunca tek başıma 8 metrekarelik bir hücrede kaldım. Bu tür muameleler insanlara geri adım attırmak, düşüncelerinden taviz vermesi için yapılır. Ben partim için ne yaptıysam arkasındayım.

CHP kamuoyuna çok teşekkür ederim, Cumhuriyet gazetesine ve diğer bütün özgür basın mensuplarına teşekkür ederim. Düşmanlarımıza benzediğimiz gün kaybettiğimiz gündür.

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“BANA ZULMEDENLERE BENZEMEMEYE ANT İÇMİŞ BİR DEMOKRATIM”

Beni kendilerine 28 Şubat'ta zulmedenlere benzeyen bir güruh rehin aldı ama ben bana zulmedenlere benzememeye ant içmiş bir siyasetçi, demokratım, cumhuriyet çocuğuyum. Cezaevine bir CHP'li olarak girdim ve bir CHP'li olarak çıktım. Mücadelemize devam edeceğiz. Demokratik, barışçıl platformdaki mücadelemizi sürdüreceğiz. En büyük temennim, cezaevinde bıraktığım, haksız yere orada olan arkadaşların da özgürlüklerine kavuşmasıdır.

“ONUN SAYESİNDE 490 GÜN BOYUNCA YÜRÜDÜM”

Ben Osman Kavala'yla yan yana koğuşlarda kaldım, aramızda bir cam vardı. Birbirimizle bağırarak konuşurduk, o sabahları erken kalkar, yürüyüş yapar, beni de teşvik ederdi. Ben 450 kilometre yürüdüğüm için yeter demiştim ama onun sayesinde 490 gün boyunca yürüdüm.

Nerede kalmıştık, diye bir tweet atıyorlar ya. Ben de nerede kalmıştık diyorum. Herkes için adaleti, çoğulcu demokrasiyi savunmayı sürdüreceğiz. Biz Türkiye'de herkes FETÖ'nün sümüklü mendilini yüzüne sürdüğü dönemde Gülen'i ifşa etmiş bir adamım, ben hâlâ onların açtığı davalarda yargılanıyorum.

Beni içeride tutsalar ne fark eder. Ben içeride kaldım ama arkadaşlarım demokrasi mücadelesini devam ettirdiler ve bu bir sonuç getirdi.”

NE OLMUŞTU?

Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında 17-25 Aralık’ta yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan Eren Erdem’in, 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verilmiş, dosyayı karara bağlayan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Erdem'in tutuklanmasına karar vermişti. Erdem 29 Haziran 2018 tarihinde tutuklanmıştı. DHA