Son dakika… Gözler bu toplantıda: Muharrem İnce az sonra gazetecilerin karşısında

SÖZCÜ yazarı Rahmin Turan, 20 Kasım tarihli köşe yazısında “9 Kasım’da bir CHP’linin Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü yazmıştı.

İddianın gündemde bomba etkisi yaratmasıyla birlikte Rahmi Turan, cuma günü sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “söz konusu CHP’linin Muharrem İnce olduğunu” öne sürmüştü.

Rahmi Turan, haberi aldığı kaynağın kimliğini gizli tutarken, gazeteci Talat Atilla, Odatv’ye “Haber kaynağı ben değilim. Bunu söyleyenleri mahkemeye vereceğim” şeklinde demeç vermişti.

SÖZCÜ yazarı Turan ise bu beyan üzerine yine sozcu.com.tr üzerinden “Saray’daki CHP’li” yazısındaki bilgi kendisine Talat Atilla’nın verdiğini açıklamıştı.

“Saray’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğü” yolunda iddiayı kesin bir dille yalanlayan CHP’li Muharrem İnce ise konuya ilişkin ilk açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Eğer böyle bir görüşme gerçekleştirdiysem ve bununla ilgili bir belge varsa Taksim’de kendimi yakarım.”