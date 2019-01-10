Son dakika haberi… Erdoğan-İmamoğlu görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı külliyesinde kabul etti.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara’ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Ankara’da yapacağı görüşmeye ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuş, “İstanbul’un Büyükşehir Belediye Başkanlarını ziyaret ettim. Sayın Cumhurbaşkanı da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış, dolayısıyla İstanbul ile ilgili tecrübeleri, düşünceleri olan ve de İstanbul’u çok önemseyen birisi. Bu bakımdan bu ziyaretler esnasında kendilerinden de bu tecrübelerini konuşmak adına randevu talep etmiştim. Sağ olsun, olumlu dönüş yaptılar. Bugün de kendilerini ziyaret edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 17:30’da başlayan görüşme devam ediyor.

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