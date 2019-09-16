Son dakika… HDP, AKP ve CHP önünde eylemler

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin acılı bekleyişi sürüyor. 3 Eylül’de partinin il başkanlığı binası önünde başlayan eyleme katılan aile sayısı her geçen gün daha da artıyor.

Bugün parti binası önünde yapılan eylemlere AKP ve CHP ile birlikte yenileri de eklendi.

CHP İL BİNASI ÖNÜNDE EYLEME BAŞLADILAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) çıkarıldığını söyleyen bir grup işçi CHP İstanbul İl binası önünde oturma eylemine başladı. İşçiler yeniden işlerine dönene kadar eylemi sürdüreceklerini söyledi.

AKP ÖNÜNDEKİ EYLEME GÖZALTI

Öte yandan; 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 677 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü'nden ihraç edilen ve bugünden itibaren beş gün boyunca AKP Ankara İl Binası önünde oturma eylemi yapacağını duyuran Cemal Yıldırım, eylemine başlar başlamaz gözaltına alındı.