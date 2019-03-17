Son dakika: İmamoğlu, Yeni Zelanda’da hayatını kaybedenler için Yasin okudu

Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısıyla ilgili olarak Eyüp Sultan Camii’nde düzenlenen mevlide katıldı.

İmamoğlu akşam namazından sonra, kanlı terör saldırısında ölenler için Kur’an-ı Kerim’den Yasin Suresi’ni okudu. Sosyal medyada yayılan görüntüler vatandaşlardan beğeni topladı.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Müslüman kardeşlerimiz ve şehitlerimiz için Eyüp Sultan Camii'ndeki mevlidimize katılan vatandaşlarımıza teşekkür ederim. pic.twitter.com/zvVnjXXq1H — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 17 Mart 2019

Ekrem İmamoğlu, katılım sağlayan vatandaşlara sosyal medyadan şu şekilde teşekkür etti;

“Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Müslüman kardeşlerimiz ve şehitlerimiz için Eyüp Sultan Camii'ndeki mevlidimize katılan vatandaşlarımıza teşekkür ederim.”

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NE OLMUŞTU?

Yeni Zelanda’nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında silahlı terör saldırısı düzenlendi. 50 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının ardından 4 kişi yakalandı.

Terör saldırısını üstlenen Brenton Tarrant adlı Avustralya vatandaşının sosyal medya hesabı üzerinden “göçmen ve Müslüman karşıtı” açıklamaların olduğu onlarca sayfalık manifesto yayınlandığı belirlendi.

Terör saldırısına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntülerde teröristlere ait olduğu öne sürülen silahların üzerinde, geçmişte Avrupa’nın Müslümanlara karşı verdiği savaşların tarihleri, bu savaşlarda yer almış Batılı figürlerin isimleri, Nazi sempatizanı ve İslam karşıtı ifadelerin yer aldığı görülmüştü.