Son dakika… İmamoğlu’ndan bir kritik açıklama daha!

Seçim Koordinasyon Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, İstanbul’da dolaştığı süre içerisinde edindiği izlenimleri aktardı. İmamoğlu, “Bugün hem Beşiktaş’ta hem de Eyüp’te dolaşma fırsatını buldum. Görüyorum ki İstanbullu hazır. Bu sürecin o anlamda hızlıca bitmesi lazım. Hızlıca normalleşmemiz lazım. Bizim herkes gözümüzün önünde. Benim bir huyum var bir vatandaşımın bile gözü benden kayıyorsa mutsuz oluyorum acaba ne için diye. Kırıcı laflar bir takım şahsi hususlar olmuş olabilir. Biz hiç girmedik bu işlere. İlla insanların birbirini oy için ikna etmeleri gerekmiyor. Herkes kendi fikriyle var olsun” dedi.

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“DOYA DOYA HİZMET EDECEĞİM”

Ülkenin hızlıca normalleşmesi gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, “Bazı propagandalar yapıyorlar, üzülüyorum. Kimseye karşı ön yargım yok benim. Ben gönüllerinizi kazanmaya geliyorum. Bana AK Partili kardeşlerimin de oy verdiğini biliyorum. Biz demokrat bir belediye başkanı olma konusunda iddiamdır biz bu kentin gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı olacağım. Ben buradan duyuruyorum rakibime oy vermiş her seçmenin yeri benim başımın üstü. Hiçbir seçmenin hiçbir seçmenden farkı yok. Kimin atıp atmadığını Allah bilir benim için bitmiştir. Kimin oy verdiğine bakmaksızın doya doya hizmet edeceğim” ifadelerini kullandı.

“HIRSIZLIKTAN BİLDİĞİM BİR ŞEY VAR O DA GÖNÜL HIRSIZLIĞI”

AKP hakkında söylenen sözlere de değinen İmamoğlu, “Ak Partililere bazı sözler söyleniyor üzülüyorum. Özellikle bir hususu paylaşmak istiyorum. Oy hırsızı diye bir şey yazılıyor. Benim hırsızlıktan bildiğim bir şey var o da gönül hırsızlığı. Herkesin gönüllerini kazanmaya geliyor. Ak Partili hemşehrilerim şuna inansınlar ki asla ve asla kendilerini kenara itilmiş bir şekilde görmeyecekler” dedi.

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“ÇALIŞANLAR GÖNÜLLERİNİ FERAH TUTSUN”

Belediye çalışanlarına da seslenen İmamoğlu, “Hiçbir çalışanımın kendini bana adamasını istemedim. Zira siyasiler bugün vardır yarın yoktur. Onlar bu kurumun kalıcı unsurlarıdır. İBB’de çalışan herkes hiçbir şeye bakmaksızın alın teri akıtan çalışan herkesin yeri başımın üstüdür. Gönüllerini ferah tutsunlar. Benimle çalışmaktan çok büyük keyif alacaklar. Partizanlıktan çok yorulmuşlar benimle çalıştıklarında görecekler” ifadelerini kullandı.

VAATLERİNİ YİNELEDİ

Seçim sürecinde verdikleri sözleri de hatırlatan İmamoğlu, “En düşük asgari ücret 2 bin 200 lira olacak. Bu bizim seçim taahhüdümüzdür. Zoraki mitinge gitmek yok. Seviyorsa gelsin, sevmiyorsa gelmesin. Kadın çalışanlara 8 Mart’ta izin vereceğim. Toplu iş sözleşmelerini sosyal sorunları koymayı taahhüt ediyorum. İster istemez sizi bazı gündemlere çekenler oluyor” dedi.

YILDIRIM’A CEVAP VERDİ

İmamoğlu, “Rakibimin cümlesi beni üzdü, ‘Türk halkının sinirlerini bozmayın!’ yahu millet benim sayemde gülüyor. Çocuklar bana koşarak sarılıyor. Biz kimsenin sinirini bozmayız. Keşke bu ülkenin sinirini bozan AA’ya tek bir cümle söyleseydiniz. Benim istirhamın lütfen yetkilerinizi kullanırken dikkatli olunuz. Yani genel başkan yardımcısı seçimi bu ülkenin en şaibeli seçimi olarak açıklıyor. Bir partinin genel başkan yardımcısının bunu söylemesi kadar trajikomik bir şey olamaz. Ne için bununla ilgili tek bir cümle kurmadınız Sayın Yıldırım. Seçimden önce en güvenli seçimi yaşayacağız diyen bunlar” dedi.

SEÇİM GECESİ YAPILAN AÇIKLAMAYI HATIRLATTI

Yıldırım’ın seçim gecesi yaptığı konuşmayı da hatırlatan İmamoğlu, “Sayın Yıldırım 3000 oyla kazandık diyen sizdiniz. Burada tek tek evraklara baktık. Biz bekledik. Guiness rekolarına bakın… Bir günde 15 canlı basın toplantısı benim dışımda yapan var mıdır merak ediyorum?” dedi.

“NETİCEYE TESİR ETMEYECEK”

Yeniden salmaya başlanan oylarla ilgiliyse İmamoğlu, “Her ilçedeki sayımla ilgili anlık raporları alıyorum. Geçersiz oyların tekrar açılıp sayılması söz konusu. Bize 10 çıkıyor karşı tarafa 7 çıkıyor ya da bize 7 çıkıyor karşı tarafa 10 çıkıyor. Günün sonunda neticeye tesir edecek bir değere sahip değil” ifadelerini kullandı.