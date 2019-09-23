Son dakika… İmamoğlu’ndan İBB’deki işten çıkarmalarla ilgili açıklama

İBB Başkanı İmamoğlu, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğündeki programda Veyis Ateş, Deniz Zeyrek ve Nevzat Çiçek'in sorularını yanıtladı.

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“BU OYUNA ALET OLMAYIN”

İBB’de işten çıkarılanlarla ilgili soruya İmamoğlu, “Size kanun 6 aylık deneme hakkınız var diyor. Kanuni hakkınız. Kaldı ki ahlaki bir tarafı var. Orada mağdur olan insanlar bizden değil o süreci ahlâklı olarak yönetmeyenlerden hesap sorsun. 25 Şubat – 31 Mart arası 820 kişi 31 Mart-23 Haziran arası 1558 kişi. Sayın Genel Sekreter ayrılırken ’85 bin çalışanımız var’ deyince, ‘hemen bu sayıyı chack edin’ dedim. İşe alım sürecini yönetenler sorumludur. 820’si 31 Mart öncesi 1 ay, 1558 kişi de 5 Mayıs-23 Haziran arası. İşten çıkarılanların büyük çoğunluğu böyle. Üst düzey yöneticilerin bir kısmı kendisi ayrıldı, bir kısmıyla yolunu biz ayırdık. Üçüncüsü de iş disipline, iş ahlakına uygun hareket etmediğini tespit ettiğimiz insanlarla ilgili işlem yaptık. CHP’nin önünde gösteri yapanlar var, ‘Ey Kılıçdaroğlu ve ey İmamoğlu’ diyorlar. Böyle deyince aklınıza kim geliyor? Hangi meydanlar geliyor? Bu hak aramanın ötesinde bir şey. Mağdur edenlerin onları işe alanlar olduğunun altını çiziyorum. Bu oyuna alet olmayın diyorum” ifadelerini kullandı.