Son dakika… İstanbul’un olası bir depremde en kritik ilçesi olan Avcılar’a yeni imar planı

Avcılar’da güvenli olmayan, ömrünü tamamlamış eski binaların yenilenmesinin önünü açacak olan imar planı değişikliği, Avcılar Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edildi. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Avcılarımıza hayırlı uğurlu olsun. Belediye Başkanı olarak Avcılar halkının her daim hizmetinde olacağız. Depreme dayanıklı, güvenli, dirençli bir Avcılar'ı hep beraber inşa edeceğiz” dedi.

Daha önce ucuz konut ihtiyacını karşılamak amacı ile normal planlardan fazla inşaat hakkı tanınmış kooperatif evleri, 2008 yılında çıkartılan 1/1000 ölçekli plan doğrultusunda inşaat hakları daraltılmıştı. Avcılar Meclisi'nde onaylanan imar planı değişikliği ile yerinde kentsel dönüşüm kapsamında Avcılar'da yoğunluğu arttırmadan, yapı sahiplerine eski plana göre hakları yeniden teslim edilmiş olacak. Plan değişikliğinin ardından Avcılar'da vatandaşlar binalarını ‘hak kaybı' yaşamadan yenileyebilecek.

“AVCILAR'I HEP BERABER İNŞA EDECEĞİZ”

Kararın kabul edilmesinin ardından meclis üyelerine teşekkür konuşması yapan Başkan Hançerli, “Avcılarımıza hayırlı uğurlu olsun. Belediye başkanı olarak Avcılar halkının her daim hizmetinde olacağız. Depreme dayanıklı, güvenli, dirençli bir Avcılar'ı hep beraber inşa edeceğiz. Çok heyecanlıyım. Çünkü çok önemli bir karar aldık. Bu önemli kararda emeği geçen, desteğini esirgemeyen tüm parti gruplarına ve tüm meclis üyelerimize sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR”

Avcılar'ın sorununu çözmek için gece gündüz çalışma kararlılığı göstereceklerini aktaran Hançerli, “Avcılar Belediye meclisi Avcılar'ın gerçek sorununa ilişkin çok çalışmak gerektiğini tüm bileşenleriyle beraber kabul etmiştir. Avcılar'ın gelecek sorununu çözmek için gece gündüz çalışma kararlılığı ve özverisini göstermiştir” diye konuştu.

KARAR İBB MECLİSİ'NE GÖNDERİLDİ

Avcılar Belediye Meclisi tarafından onaylanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderildi.