Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Kılıçdaroğlu, Çavuşoğlu ile tezkereyi görüşecek!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Libya tezkeresi için Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun randevu talebine olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

17:27 -
Haberler Gündem
Son dakika… Kılıçdaroğlu, Çavuşoğlu ile tezkereyi görüşecek!

Libya ile yapılan mutabakatın ardından Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Türkiye’den yardım talep etmesi gündeme geldi.

Yardım çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan olumlu yanıt verirken Libya’ya askerinin gitmesi için TBMM’de tezkere oylaması yapılması gerekecek.

KILIÇDAROĞLU İLE ÇAVUŞOĞLU TEZKEREYİ GÖRÜŞECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM’deki ikinci büyük parti olan CHP’nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Libya tezkeresi hakkında görüşmek için randevu talebinde bulundu. Kılıçdaroğlu’nun bu talebe olumlu yanıt verdiği belirtildi. İkilinin pazartesi günü saat 12:00’de bir araya gelmesi bekleniyor.

Ayrıca Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun MHP ve İYİ Parti’ye de tezkere hakkında bilgi vereceği ifade edildi.

 

 

CHP Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu Libya mevlüt çavuşoğlu son dakika TBMM Türkiye
Son güncelleme: 17:43 28.12.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more