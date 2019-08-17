Son dakika… Metin Feyzioğlu’dan ‘Külliye’ kararı

2 Eylül’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek adli yıl açılış töreni için Yargıtay tarafından barolara yapılan daveti, İzmir, İstanbul, Ankara başta olmak üzere 11 baro reddetmişti.

FEYZİOĞLU KATILACAĞINI AÇIKLADI

Kararı merakla beklenen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nun 2 Eylül’de Külliye’deki törende olacağı açıklandı. Sözcü’ye konuşan TBB yetkilileri; Metin Feyzioğlu’nun törene katılacağını ayrıca Yargıtay Başkanı’ndan sonra savunmanın diğer ayağı olarak yargı konuları ile ilgili bir konuşma yapıp önerilerde bulunacağını bildirdiler. TBB yetkilileri, Sözcü’nün sorusu üzerine “Yapılan kanun değişikliği ile Barolar Birliği Başkanı’nın konuşması kaldırılmıştı. 2 yıl aradan sonra aynı gelenek yeniden başlatılmış olacak. Bizim için önemli bir gelişme” dediler.

‘FEYZİOĞLU İÇİN’ KALDIRILMIŞTI

2014 yılındaki Danıştay töreninde, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun konuşmasına o dönem Başbakanlık koltuğunda oturan Erdoğan, ayağa kalkarak sert tepki göstermiş, uzun süre konuşulan bu ‘tartışmanın’ ardından, TBB Başkanlarının konuşması; Danıştay, Adli Yıl Açılışı gibi törenlerden çıkarılmıştı.